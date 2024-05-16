الرياضة

الخليج يتعادل مع الاتحاد ويضمن البقاء

صحيفة البلادaccess_time9 / ذو القعدة / 1445 هـ      16 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

ضمن فريق الخليج البقاء في دوري روشن للمحترفين، وذلك بعدما نجح في التعادل مع ضيفه الاتحاد بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الطرفين مساء الخميس على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة 32 من البطولة.

سجل هدف الاتحاد مهند الشنقطيني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع من عمر الشوط الأول.

وعادل الدولي المصري محمد شريف النتيجة لمصلحة الخليج مع الدقيقة 81 من عمر المباراة.

التعادل رفع رصيد الاتحاد إلى النقطة 51 محتلاً المركز الخامس وفقد الفريق فرصته رسميًا في بلوغ كأس النخبة الآسيوية في الموسم المقبل، بينما رفع الخليج رصيده إلى النقطة 37 وضمن البقاء ضمن أندية روشن، محتلاً المركز الحادي عشر.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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