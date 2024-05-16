الخليج يتعادل مع الاتحاد ويضمن البقاء

محمود العوضي- جدة
ضمن فريق الخليج البقاء في دوري روشن للمحترفين، وذلك بعدما نجح في التعادل مع ضيفه الاتحاد بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الطرفين مساء الخميس على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة 32 من البطولة.
سجل هدف الاتحاد مهند الشنقطيني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع من عمر الشوط الأول.
وعادل الدولي المصري محمد شريف النتيجة لمصلحة الخليج مع الدقيقة 81 من عمر المباراة.
التعادل رفع رصيد الاتحاد إلى النقطة 51 محتلاً المركز الخامس وفقد الفريق فرصته رسميًا في بلوغ كأس النخبة الآسيوية في الموسم المقبل، بينما رفع الخليج رصيده إلى النقطة 37 وضمن البقاء ضمن أندية روشن، محتلاً المركز الحادي عشر.
هدددددف!⚽
مهند الشنقيطي يسجل أول أهداف الاتحاد ⚽️🔥
الخليج 0 × 1 الاتحاد #دوري_روشن_السعودي#الخليج_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/dTfzKgHymK
— SSC (@ssc_sports) May 16, 2024
هدددددف!⚽
بعد مرور رائع.. محمد شريف يسجل التعادل للخليج ⚽️🔥
الخليج 1 × 1 الاتحاد #دوري_روشن_السعودي#الخليج_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/DcRz2bRykO
— SSC (@ssc_sports) May 16, 2024