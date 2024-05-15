الرياضة 3 أندية تتنافس على لقب دوري” قولدن سنت” للبلياردو للسيدات بالرياض

البلاد- جدة يقيم الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر غدًا الخميس الحفل الختامي للنسخة الثانية من دوري قولدن سنت لبلياردو السيدات عند الساعة 8 مساءً في صالة تدريب الاتحاد بحي اليرموك شرقي الرياض العاصمة. ويتوج رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري وبحضور اعضاء مجلس الادارة بطل النسخة الثانية في ختام الجولة الخامسة حيث يتصدر الترتيب نادي الوطني بمجموع 520 نقطة بطل النسخة الأولى وسط منافسة ثلاثة أندية على اللقب هي الاتحاد والنصر ونيوم . ويشارك في الدوري الذي دشن العام الماضي أكثر من 60 لاعبة يمثلن 12 فريقا هي ” الوطني، الاتحاد، النصر، نيوم، الشباب، الفرع، جدة يونايتد، الشرق، الشعلة،الطائي، قفار، الجبلين”.