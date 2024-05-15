فيديو | ريال مدريد يكتسح ديبورتيفو ألافيس بخماسية

أمطر ريال مدريد شباك ديبورتيفو ألافيس بخمسة أهداف نظيفة سهرة الثلاثاء، لحساب المرحلة 36 من الدوري الإسباني لكرة القدم (2023-2024).



وعزز ريال مدريد -بطل المسابقة- صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 93 نقطة، متقدما بفارق كبير عن منافسه برشلونة صاحب 76 نقطة.



أقيمت المباراة في ملعب (سانتياغو برنابيو) معقل الفريق الملكي في أجواء احتفالية بلقب الدوري الإسباني، وسط حضور جماهيري قارب 67 مشجع.



سجّل خماسية ريال مدريد ضد ألافيس، كل من جودي بيلينغهام في الدقيقة 10، وفينيسيوس جونيور (27 و70) وفيديريكو فالفيردي (45) وأرد غولر (81).

