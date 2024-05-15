حجز العربات الكهربائية عن طريق “تنقل”.. وصول أولى رحلات مبادرة «طريق مكة»

البلاد ــ المدينة المنورة

وصلت أولى رحلات المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” من جمهورية تركيا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة المدينة المنورة، قادمة إلى المملكة عبر صالة المبادرة في مطار إيسنبوغا الدولي بمدينة أنقرة.

يُذكر أن مبادرة “طريق مكة” إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، تواصل تنفيذها للعام السادس بالتعاون مع وزارات “الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام”، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.



إلى ذلك أتاحت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدمة حجز العربات الكهربائية من خلال تطبيق “تنقل” والموجود على متاجر الأجهزة الذكية، حيث يتيح التطبيق للراغبين من ضيوف بيت الله الحرام حجز العربات الكهربائية؛ ليتمكنوا من الطواف والسعي داخل البيت العتيق.

وأوضحت الهيئة أنه يمكن لقاصدي المسجد الحرام الوصول إلى مواقع استلام وتسليم العربات الكهربائية الاتجاه إلى مدخل جسر المروة “باب رقم ٢٥” ومدخل سلم الأرقم “باب رقم ١٦”، ومدخل جسر أجياد “باب رقم ٥”، ومدخل جسر الشبيكة “باب رقم ٦٦”، كما يمكن للراغبين في خدمة العربات اليدوية التوجه إلى مدخل الساحة الشرقية باب السلام رقم “19 “، ومدخل الساحة الغربية جسر الشبيكة مقابل فندق دار التوحيد.