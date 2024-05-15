تمكين المواهب وتنشيط القطاع الثقافي في المملكة.. استقبال 2200 مشاركة في مبادرة «إثراء المحتوى»

البلاد ـ الظهران

استقبل مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء”، أكثر من 2200 مشاركة في مبادرة إثراء المحتوى العربي بدورتها الثالثة التي ينظمها المركز بالشراكة مع الصندوق الثقافي، بعد أن أُغلق باب التسجيل فيها نهاية شهر أبريل الماضي.

وتهدف المبادرة التي تدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المعنية بإنتاج محتوى عربي مقروء أو مسموع أو مرئي، إلى تطوير منتجات المحتوى الثقافي العربي وتمكين المواهب وتنشيط القطاع الثقافي في المملكة، كأكبر مبادرة لدعم صناعة المحتوى العربي.

وحظي مسار الأفلام الوثائقية ثم مسار الأدب والكتابة الإبداعية ثم مسار البودكاست بأكبر عدد من المسجلين الذين توزعوا على مسار المحتوى المرئي الذي يدعم المشاريع المندرجة تحت فئتي “الأفلام الوثائقية” و”الرسوم المتحركة “، ومسار النشر الذي يدعم مشاريع الكتب التي تندرج تحت فئتي “الأدب والكتابة الإبداعية” و”القصص المصوّرة”، ومسار الترجمة الذي يدعم مشاريع ترجمة الكتب من اللغة العربية إلى لغات أخرى والعكس، ومسار ألعاب الفيديو الذي يدعم مشاريع ألعاب الفيديو التي يمكن تشغيلها على أي منصة إلكترونية، إلى جانب مسار الموسيقى الذي يدعم مشاريع الموسيقى التي تعكس الثقافة المحلّية أو العربية، ومسار التدوين الصوتي “البودكاست” الذي يدعم مشاريع البودكاست التي تنشر محتوى حول أي موضوع متعلق بالثقافة المحلّية أو العربية.

وسيخضع المتقدمون لمراجعة مشاريعهم للتأكد من اكتمال الطلبات والتزامها بإرشادات التقديم العامة للبرنامج والخاصة لكل مسار، وستتم معالجة الطلبات التي اجتازت المعاينة الأولية فقط، ثم ستقوم لجنة تحكيم مستقلة بتقييم الطلبات وترشيح المشاريع التي ستحصل على المنح ضمن معايير معينة، فيما سيتم الكشف عن المشاريع الفائزة والمؤهلة للدعم المالي في شهر أغسطس المقبل، كما سيتم تعيين خبراء ومتخصصين في نفس مجالات المشاريع كمستشارين لتقديم الدعم المعرفي والفني والتقني للمشاريع الفائزة، لتلقي التوجيه اللازم طوال مدة تنفيذ المشروع إلى أن يتم التسليم النهائي.

يشار إلى أن عدد المشاركات في النسختين الأولى والثانية وصل إلى 1400 مشاركة، وتم اختيار 37 مشروعًا فائزًا، أثمرت عن 40 كتابًا و39 فيلمًا وثائقيًا، و89 بودكاست، وتجاوز مجموع المنتجات الثقافية 200 منتج لمحتوى عربي.