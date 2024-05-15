العربي يكتسح الترجي ويقترب من” روشن”.. والعروبة يتعثر

حائل- خالد الحامد
اكتسح العربي مضيفه الترجي بستة أهداف دون مقابل، ضمن الجولة الـ 32 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب التعليم بعنيزة. سجل للعربي أولا جون” هدفين”، وروميل كيوتو” هاتريك”، و جوبسون سوزا.
بهذا الفوز،، رفع العربي رصيده إلى 55 نقطة بالمركز الرابع، مجددًا آماله في المنافسة على الصعود إلى دوري روشن، بينما بقي الترجي على مركزه الأخير.
وحسم التعادل السلبي مواجهة البكيرية والعروبة؛ ليرفع البكيرية رصيده إلى 37 بالمركز الرابع عشر، والعروبة إلى 58 نقطة بالمركز الثالث.
وحقق الباطن الفوز على الجندل بأربعة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي احتضنها استاد نادي العروبة بالجوف. سجل للباطن إسماعيل عمر، و️عكاشة حمزاوي” هدفين”، ويحيى القرني، وللجندل ديمبلي سايديبه.
بهذه النتيجة، رفع الباطن رصيده إلى49 بالمركز السابع، وبقي الجندل بالمركز 11 برصيد 40 نقطة.
🎥 | أهداف مباريات اليوم ⚽️🎯
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— دوري يلو (@FDL_KSA) May 14, 2024