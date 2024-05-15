الرياضة الروسي زاجوليف.. مدربًا لمصارعة القادسية

الدمام-البلاد

تعاقدت إدارة شركة نادي القادسية مع الروسي زاجوليف ماجوميد لتدريب فريق المصارعة بالنادي. ويتمتع ماجوميد بخبرة ومسيرة فنية خاض خلالها العديد من المحطات التدريبية، وقبل ذلك لاعبًا لمدة ثماني سنوات في المصارعة الحرة، وفاز بالعديد من البطولات الوطنية والدولية. ففي الفترة 2001-2012 عمل مدربًا في مدرسة المصارعة الرياضية في داغستان، وأشرف على إعداد خمسة أساتذة في الرياضة في روسيا وتتويجهم ببطولة المصارعة الروسية. وفي 2013-2015 عمل مدربًا لفريق المصارعة التركي في مدينة يلوا. وفي 2015-2016 عمل مدربًا لمنتخب تونس للمصارعة. وحقق المركز الأول مع المنتخب التونسي في الألعاب الإفريقية، وكان المدرب الشخصي لعبداللطيف أحمد الحائز على الميدالية البرونزية. وفاز ببطولة FS الوطنية لروسيا، وحائز على الميدالية البرونزية في بطولة أوروبا للناشئين. وفي 2017-2018 عمل مدربًا لمنتخب داغستان الوطني. وفي 2018-2019 مدربًا شخصيًا لفريق المصارعة الوطني الهندي. وفي 2020-2023 عمل مدرباً لمنتخب داغستان الوطني. يشار إلى أن ماجوميد حاصل على بكالوريوس الكلية التربوية في داغستان في العام 1996، وفي العام 2001 دبلوم التقنية الحكومية من جامعة داغستان. وفي 2005 بدأ مسيرته مدربًا متخصصًا في المصارعة، ومدرس تربية بدنية من الجامعة التربوية الوطنية في داغستان.