“التدريب التقني” يوفر أكثر من (114) ألف فرصة وظيفية للخريجين العام الماضي

الرياض : البلاد

أكدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أنها أسهمت في توفير (114783) فرصة وظيفية لخريجي وخريجات برامج الكليات والمعاهد التابعة لها خلال عام 2023م.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي، أن الإدارة العامة للتنسيق الوظيفي بالمؤسسة تعمل على تنفيذ عدة برامج ومشاريع؛ بهدف تسهيل التحاق خريجي برامج التدريب التقني بسوق العمل، مشيرًا إلى أنه تمّ تفعيل مكاتب للتنسيق الوظيفي بمختلف الكليات والمعاهد؛ لتحقيق ذلك من خلال الشراكة مع قطاع الأعمال لتلبية احتياجاته من الكوادر البشرية الوطنية المتخصصة في المجالات التقنية والمهنية.

وبيَّن أن المؤسسة وقعت خلال العام الماضي (148) مذكرة تفاهم مع عدة جهات حكومية وخاصة بهدف توظيف الخريجين، كما أقامت ( 659) برنامجًا لتهيئة الخريجين للدخول في سوق العمل، إضافةً إلى عقد لقاءات مباشرة مع مسؤولي الموارد البشرية في جهات التوظيف التي بلغ عددها (1252) لقاءً.

يُذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعمل على تطوير جودة مخرجات برامجها بشكل دائم بما يواكب احتياجات سوق العمل، حيث تقوم بتحليل بيانات استبانات التغذية الراجعة من جهات توظيف الخريجين، والتعامل معها بشكل فاعل يحقق تطلعات شركائها في سوق العمل، حيث بلغ عدد استبانات مستوى رضا أصحاب الأعمال التي تمّ التعامل معها خلال العام الماضي (2043) استبانة.