السعودية للاستثمار الجريء تستثمر 112.5 مليون ريال في صندوق “جنرال أتلانتيك” للملكية الخاصة

الرياض : البلاد

أعلنت السعودية للاستثمار الجريء (SVC) عن استثمار 112.5 مليون ريال (30 مليون دولار) في صندوق الملكية الخاصة الذي تديره شركة “جنرال أتلانتيك”، الشركة الرائدة عالميًا في مجال استثمارات الملكية الخاصة. حيث قادت شركة “جنرال أتلانتيك” استثمارات الملكية الخاصة لمرحلة النمو منذ أكثر من أربعة عقود وبلغ إجمالي الأصول التي تديرها الشركة اعتبارًا في 31 مارس 2024 قرابة 84 مليار دولار أمريكي بما في ذلك جميع المنتجات الاستثمارية.

وسيركز الصندوق على الاستثمار في الشركات ذات النمو السريع والمدعمة بالتقنية عبر خمسة قطاعات أساسية هي المنتجات الاستهلاكية، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والعلوم الحياتية، والتقنية.

أوضح الدكتور نبيل كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة SVC: “إن الاستثمار في صندوق الملكية الخاصة مع “جنرال أتلانتيك” يأتي ضمن برنامج شركة SVC للاستثمار في الصناديق، وتنفيذًا لاستراتيجيتها المتعلقة بجذب مدراء الصناديق العالمية الكبرى للاستثمار في الشركات السعودية بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار في المراحل المتقدمة”.

فيما قال بيل فورد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة جنرال أتلانتيك، “نحن فخورون جدًا بالشراكة مع SVC وتوسيع نطاق التزامنا تجاه المملكة العربية السعودية”، وأضاف “تمهد رؤية السعودية 2030 الطريق لفترة من النمو الديناميكي والابتكار في المملكة العربية السعودية، مما سيخلق فرصًا استثمارية جذابة لمستثمرينا العالميين. تعتبر SVC مستثمرًا استراتيجيًا للغاية سيعمل على تعميق خبرتنا في هذه المنطقة المهمة”.

الجدير بالذكر، أن SVC تعتبر شركة استثمارية تأسست في عام 2018 وتابعــة لبنــك المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، التابع لصنــدوق التنميــة الوطنــي. تهــدف SVC إلــى تحفيــز واســتدامة تمويــل الشــركات الناشــئة والمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة مــن مرحلــة مــا قبــل التأسـيس إلـى مـا قبـل الطـرح الأولي للاكتتاب العـام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار المباشر في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.