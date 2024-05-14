وزير البيئة يشهد توقيع اتفاقيات استثمارية بأكثر من (4) مليارات ريال

الرياض : البلاد

شهد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، توقيع عددٍ من الاتفاقيات في قطاع الدواجن، تشجيعًا للاستثمار في قطاع الدواجن، وتعزيز الأمن الغذائي؛ استثمارات تتجاوز (4) مليارات ريال.

جاء ذلك على هامش فعاليات معرض الشرق الأوسط للدواجن، الذي انطلقت أعماله أمس، وتستمر على مدى ثلاثة أيام، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، تحت شعار (تعظيم القيمة وتقليل التكاليف: الهندسة القيمية في صناعة الدواجن).

وتمثل هذه الاتفاقيات نقلة نوعية لتعزيز التنمية الزراعية وتشجيع الاستثمار في قطاع الدواجن في المملكة، وفرصة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي، وخطوة مهمة نحو تنويع مصادر الدخل في المملكة وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030م.

وتضمنت الاتفاقيات توقيع شركة المراعي اتفاقيات مع عدد من الجهات المحلية والدولية، منها اتفاقية مع شركة نقاء الغذاء للدواجن؛ لتوريد معدات مسالخ وخطوط معالجة لحوم، الدواجن، واتفاقيتان مع شركة (بوهلر) السويسرية لإنشاء مطاحن أعلاف، وكذلك توقيع اتفاقية مع شركة (بيتر سايم) البلجيكية لإنشاء فقاسات، بالإضافة إلى اتفاقية أخرى مع شركة (بيج) دوتشمان) الألمانية؛ بغرض العمل على توريد معدات أعلاف لخدمة القطاع.

كما تضمنت توقيع اتفاقية بين شركة رضوى السعودية الغذائية المحدودة وشركة أنظمة التركيبات للتجارة والمقاولات( إسكو)؛ بهدف توسعة نشاط ومشاريع الشركة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية بين شركتي دواجن أطياب وشركة التنمية الغذائية؛ بهدف العمل على التخلص الآمن لقطعات الأمهات اللاحم بعد انتهائها من فترة الإنتاج لمدة (5) سنوات، إلى جانب اتفاقيتين لشركة بلدي للدواجن مع شركة بادر فود بروسيسينج الدنماركية؛ لإنشاء مصنع آلي، بطاقة إنتاجية تبلغ (25) ألف طائر في الساعة، واتفاقية أخرى مع شركة مجموعة فامسون الصينية لإنشاء مصنع أعلاف بطاقة (60) طناً في الساعة.

وتم على هامش الفعاليات، توقيع شركة كافالوا السعودية للمقاولات اتفاقيتين؛ الأولى مع شركة نقاء المحدودة؛ بهدف توريد وتصميم وتنفيذ مشروع أمهات اللاحم لـ (8) مزارع و (48) حظيرة بمحافظة السليل، والثانية مع شركة (في دي إل أجروتيك)؛ بهدف توريد معدات (60) حظيرة لاحم، وتوقيع (3) اتفاقيات لمصنع تعاونية عسير لإنتاج الدواجن؛ الأولى مع شركة ماين فود تكنولوجي الهولندية؛ لتوريد وتركيب خط إنتاج لحوم الدواجن بطاقة (15) ألف طائر في الساعة، والثانية مع شركة جيمسواي الكندية؛ لتوريد وتركيب معدات فقاسة بطاقة إنتاجية (120) مليون بيضة، والثالثة مع شركة فانكومتيك جروب الهولندية؛ لتوريد وتركيب خط استلام وفرز البيض بطاقة (60) ألف بيضة في الساعة.

إلى ذلك شهدت فعاليات المعرض توقيع اتفاقية بين شركة عبدالمحسن السهلي للتجارة وشركة (شنزن أي إم بي) الصينية؛ لتصنيع خطوط إنارة مزارع الدواجن والبيوت المحمية داخل المملكة، واتفاقيتين للجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن بمنطقة عسير؛ الأولى مع شركة هارسليف الدنماركية؛ بهدف توسعة خط معالجة المخلفات الصلبة لمعالجة (500) ألف طائر في اليوم، والثانية مع شركة ماريل الهولندية؛ لتحديث خط نزع الأحشاء بطاقة (500) ألف طائر في اليوم.

كما شهدت توقيع شركة الفروج الذهبي اتفاقيتين؛ الأولى مع شركة (مافتيك) الهولندية؛ بهدف تطوير وتوسعة مصنع معالجة النفايات الصلبة، والثانية مع شركة شورتايم الأمريكية لتوزع وبيع جميع معدات الدواجن بالمملكة، إضافة إلى توقيع صندوق التنمية الزراعية اتفاقية مع شركة دواجن الدوحة؛ بهدف تبادل الخبرات في مجال التدريب بين الجانبين.

ويُعد معرض الشرق الأوسط للدواجن أكبر وأضخم معرض متخصص في صناعة الدواجن، ويستضيف هذا العام أكثر من (300) شركة من (40) دولة حول العالم، ويشارك فيه نخبة من الشركات العالمية والخبراء في قطاع الدواجن والأعلاف وصحة وتغذية الحيوان؛ بهدف تعزيز استخدام التقنيات الحديثة، وتبادل الخبرات والممارسات في صناعة الدواجن والصناعات المرتبطة بها؛ لتطوير صناعة الدواجن، وتعزيز فرص الاستثمار في القطاع وزيادة الناتج المحلي؛ تحقيقاً للإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.