فيديو | برشلونة يهزم سوسيداد ويستعيد وصافة الليغا

استعاد برشلونة وصافة الدوري الإسباني بفوزه المقنع على ريال سوسيداد (2-0) سهرة الاثنين، لحساب المرحلة 35 من موسم المسابقة (2023-2024).



ملعب (مونتغويك الأولمبي) عقر دار برشلونة في إقليم كاتالونيا، احتضن المباراة أمام نحو 36 ألف مشجّع في المدرجات، وبصافرة الحكم كوادرا فيرنانديز.



ورفع برشلونة رصيده إلى 76 نقطة في المركز الثاني خلف البطل ريال مدريد (90) ومتقدّمًا على جيرونا صاحب المركز الثالث بفارق نقطة واحدة.



سجّل هدفي برشلونة كل من النجم الإسباني الشاب لامين يامال في الدقيقة 40، و الجناح البرازيلي رافينيا في الرمق الأخير من علامة الجزاء.



وبدا أن إنهاء برشلونة في وصافة الدوري مهم للغاية من أجل ضمن المشاركة في كأس السوبر الإسباني الموسم المقبل، الذي يضم بطل الدوري ووصيفه وبطل كأس إسبانيا ووصيفه.

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