مها الحملي تحقق المركز الثاني في فئة Challenger برالي تبوك 2024

حققت مها الحملي المركز الثاني لفئة Challenger T3، والسادس في الترتيب العام، ضمن رالي تبوك تويوتا 2024، وهو الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا للراليات.
شارك في الرالي 90 متسابقاً ومتسابقة يمثلون 13 دولة من مختلف دول العالم، على 35 سيارة، و18 دراجة نارية، و8 دراجات نارية رباعية العجلات ”كواد“.
وقالت مها: ” سعيدة بمشاركتي في رالي تبوك 2024 للسنة الثانية على التوالي بعد تحقيقي المركز الأول السنة الماضية في فئة T4 ، وهذا العام بمزيد من التطور على فئة T3 التشالنجر حققت المركز الثاني، وبالفعل كان سباقا تنافسيا وممتعا في أراضي نيوم- مدينة الأحلام الجميلة بتضاريسها”.
وكان رالي تبوك تويوتا 2024 قد انطلق الخميس الماضي في مدينة الملك خالد الرياضية، بتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية، وبالتعاون مع وزارة الرياضة.
إلى ذلك ستُعاود عجلات السائقين والدراجين الدوران في الجولة الثالثة من بُطولة السعودية تويوتا للراليات، مع رالي القصيم تويوتا، الذي سيُقام في المُدة ما بين 23 و26 أكتوبر المقبل.
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