تنمية المواهب في صناعة الأزياء محلياً

البلاد ـ الرياض

نظمت هيئة الأزياء لقاءً مفتوحًا بعنوان “مستقبل الأزياء .. كل شيء حول الواقع الرقمي” تناول عدة محاور من أبرزها التقاطعات الابتكارية بين التقنية الرقمية والأزياء.

وشهد اللقاء مشاركة عدد من المتخصصين في صناعتي الأزياء والتقنيات، حيث دارت النقاشات وفق ثلاثة أجزاء : “الممكّن ” ممثّلًا بالهيئة السعودية للأزياء، و”الميسّر” ومثله المؤسس المشارك الرئيس التنفيذي لـ Club Cooee ألكسندر جورياس، و”المستفيد” ومثله المصممة نورة الغلايسي.

وعرف اللقاء بالدور المُمكّن الذي تقدمه هيئة الأزياء عبر مبادراتها لدمج التقنيات الحديثة في ساحة الأزياء المتنامية في المملكة، في حين أكدت مديرة الجلسة شاهيناز العطيشان التزام الهيئة بتنمية المواهب والابتكار في صناعة الأزياء محليًا.

وتحدث جورياس عن مدى إمكانية المنصات الرقمية مثل Club Cooee من تحويل استهلاك الأزياء والتفاعل، وكيف يمكن للبيئات الافتراضية إنشاء تجارب غامرة وشاملة، تتجاوز حدود صناعة الأزياء التقليدية.

وناقشت ممثلة الجانب المتعلق بالمستفيد نورة الغلايسي التطبيقات العملية للتطورات الرقمية في تصميم وبيع الأزياء، مستعرضة تجاربها في الاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز عروض علامتها التجارية، من العينات الافتراضية إلى تقنيات التصميم الرقمي ثلاثية الأبعاد، موضحة الفوائد لاعتماد نهج رقمي أولًا.

ويأتي اللقاء ضمن مساحات للنقاشات وتبادل التجارب دأبت على تنظيمها هيئة الأزياء كقناةٍ اتصالية مع مجتمع الأزياء في المملكة، لتعريفهم بجهود الهيئة والمناظر الحديثة الرامية إلى تطوير القطاع، وتمكين المواهب السعودية في عالم الأزياء.