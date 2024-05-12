شاهد | أرسنال يهزم يونايتد ويحافظ على آماله في لقب البريميرليغ

انتصر أرسنال خارج قواعده على مانشستر يونايتد بهدف نظيف الأحد، لحساب المرحلة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز (2023-2024).



واستعاد أرسنال صدارة لائحة المسابقة بواقع 86 نقطة، متقدّمًا على البطل وحامل اللقب في آخر 3 مواسم، مانشستر سيتي صاحب 85 نقطة.



ملعب (أولد ترافورد) عقر دار فريق مانشستر يونايتد، احتضن المباراة أمام مدرجات ممتلئة عن آخرها، بإدارة الحكم الإنجليزي بول تيرني.



سجّل هدف المباراة، المهاجم البلجيكي لياندرو تروسارد في الدقيقة 20، مغتنمًا تمريرة حاسمة داخل منطقة الجزاء من الألماني كاي هافرتز.



تتبقى مباراتان لمانشستر سيتي في موسم البريميرليغ، أمام توتنهام ووست هام، فيما تتبقى مباراة واحدة لأرسنال أمام إيفرتون.

أي أنه سيكون بمقدور مانشستر سيتي الاحتفاظ بلقبه حال فوزه في مباراتيه المتبقيتين؛ دون عناء النظر إلى نتيجة مباراة أرسنال الأخيرة.