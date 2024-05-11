“المعرض السعودي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب” ينطلق في الرياض يوم غد الأحد

الرياض : البلاد

تنطلق فعاليات “المعرض السعودي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب”، المنصة التجارية الوحيدة المتخصصة في قطاع الأخشاب بمنطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي، والحدث الأضخم والوحيد المتخصص في المملكة العربية السعودية، في الرياض يوم غد الأحد ويستمر حتى 14 مايو 2024.

من المتوقع أن يشهد سوق آلات النجارة العالمية معدل نمو سنوي مركب ثابت بنسبة 4.5% بين عامي 2023 و2032، مدفوعًا بالتوسع القوي في قطاع البناء في جميع أنحاء العالم. ومع أن الصناعة تشهد زخم نمو كبير، فمن المتوقع أن يرتفع سوق آلات النجارة، الذي تبلغ قيمته 4.9 مليار دولار في عام 2022، إلى 7.7 مليار دولار بحلول نهاية الفترة المتوقعة. ويعزى مسار النمو الملحوظ هذا في المقام الأول إلى الطلب المتزايد على معدات وأدوات الأعمال الخشبية بسبب زيادة أنشطة البناء في مختلف المناطق. ومع استمرار مشاريع البناء في الانتشار، لا سيما في الاقتصادات الناشئة، من المتوقع أن يتصاعد الطلب على آلات الأعمال الخشبية، مما يوفر فرصًا مربحة للاعبين في السوق للاستفادة من هذا الاتجاه التصاعدي.

وأكد داوود الشيزاوي، رئيس شركة الاستراتيجي لتنظيم المؤتمرات والمعارض، على أهمية الحدث باعتباره المنصة التجارية الوحيدة المتخصصة في قطاع الأخشاب بمنطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي، والحدث الأضخم والوحيد المتخصص في صناعة الأخشاب ومكائن الأخشاب في المملكة العربية السعودية والذي يتيح للمشترين من الزوار والبائعين من العارضين حول العالم فرصًا متميزة للتواصل والعمل المشترك.

من المتوقع أن يستقطب المعرض على مدار 3 أيام 8000 زائرًا وأكثر من 150 عارض، وتضم قائمة العارضين مشاركين من السعودية أبرزهم شركة الأراك للصناعات الخشبية، ومجموعة فيان، وشركة الزان لتجارة مواد البناء ومصنع موباتيك MOPATECH شركة Gizirو Tajco ، إلى جانب مشاركة Advance Decorative Laminate، سيدار ديكور من الهند، ومن إيطاليا فلوريان ليجنو Florian LegnoوCotimber SRL، وشركة سالكو وود و Kingdom Middle East و Global Lumber من الإمارات، وياس وود من البحرين، AV Timber،.JUODELIAI

ويحظى المعرض بدعم رسمي من جمعيات ومؤسسات وشركات رائدة حول العالم، أبرزها شركة جوامكو (GUMACO)الشريك الاستراتيجي للمعرض، و French Timber ، وAHEC (المجلس الأمريكي لتصدير الأخشاب الصلبة)، وAmerican Softwood (المجلس الأمريكي لتصدير الأخشاب اللينة)، ومجلس الأخشاب الماليزي، وAIMSAD .

ويضم المعرض أجنحة دولية تشمل تركيا والصين، ويسلط كل جناح الضوء على المساهمات والابتكارات الفريدة للصناعات الخشبية الخاصة بكل منهما، مما يعزز التبادل والتعاون بين الثقافات.

يتيح المعرض للمشاركين فرصة الاطلاع على مجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات الخشبية تشمل الخشب المنشور، والخشب الهندسي، والألواح الليفية، والخشب الرقائقي، إلى جانب استعراض الأدوات والملحقات، والآلات الخشبية، والمواد الكاشطة، والطلاءات الخشبية.