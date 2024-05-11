الرياضة

يوكوهاما يفوز على العين في ذهاب دوري أبطال آسيا

صحيفة البلادaccess_time4 / ذو القعدة / 1445 هـ      11 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

فاز فريق يوكوهاما الياباني على العين بهدفين مقابل هدف في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، في اللقاء الذي جرى بين الفريقين اليوم في اليابان.

تقدم العين عن طريق محمد عباس في الدقيقة 12 وأدرك الفريق الياباني التعادل في الدقيقة 72 من كرة رأسية عبر أساهي يوناكا، وعزز تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 87 عن طريق كوتا واتابي لتصبح النتيجة 2-1.

العين أبقى على حظوظه في التتويج باللقب في لقاء العودة الذي سيقام يوم 25 مايو الجاري بستاد هزاع بن زايد.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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