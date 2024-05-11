يوكوهاما يفوز على العين في ذهاب دوري أبطال آسيا

البلاد- جدة
فاز فريق يوكوهاما الياباني على العين بهدفين مقابل هدف في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، في اللقاء الذي جرى بين الفريقين اليوم في اليابان.
تقدم العين عن طريق محمد عباس في الدقيقة 12 وأدرك الفريق الياباني التعادل في الدقيقة 72 من كرة رأسية عبر أساهي يوناكا، وعزز تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 87 عن طريق كوتا واتابي لتصبح النتيجة 2-1.
العين أبقى على حظوظه في التتويج باللقب في لقاء العودة الذي سيقام يوم 25 مايو الجاري بستاد هزاع بن زايد.
محمد عباس في المكان المناسب 👌#دوري_أبطال_آسيا | #يوكوهاما_العين pic.twitter.com/Md3veFLLrC
— دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) May 11, 2024
رأسية أعادت يوكوهاما مارينوس في المباراة 🔥#دوري_أبطال_آسيا | #يوكوهاما_العين pic.twitter.com/YOuMbQQxdq
— دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) May 11, 2024
هدف حسم المباراة ⚡#دوري_أبطال_آسيا | #يوكوهاما_العين pic.twitter.com/cKuvfOxxOc
— دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) May 11, 2024