نيابة عن الفيصل.. ابن جلوي يشهد اجتماعات الأولمبي الآسيوي في بانكوك

الرياض – هاني البشر
نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، شهد سمو نائبه صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي رئيس لجنة التعليم بالمجلس الأولمبي الآسيوي الجمعية الثالثة والأربعين للمجلس التي عقدت اليوم في العاصمة التايلاندية بانكوك برئاسة رئيس المجلس الأولمبي المكلف السيد “راجا راندير سينغ” ومشاركة كافة اللجان الأولمبية الاسيوية ، وبحضور الرئيس التنفيذي الأمين العام للجنة الاولمبيه والبارالمبية السعودية الأستاذ عبدالعزيز بن احمد باعشن والمدير التنفيذي للعلاقات العامة والدولية والمراسم عبدالعزيز بن محمد البقوص.
واعتمدت جمعية الأولمبي الآسيوي وبالاجماع؛ التعديلات الجديدة للنظام الأساسي للمجلس، والذي احتوى على عدد من التغييرات التي تهدف إلى تطوير أعمال المجلس ليواكب تطلعات اللجان الأولمبية الوطنية في القارة الأكبر.
وعلى هامش أعمال الجمعية، التقى سمو نائب الرئيس بسعادة رئيس اللجنة الأولمبية العراقية المنتخب حديثًا السيد “عقيل مفتن” ونقل له تحيات سمو رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مؤكدان اهمية المضي قدماً بالعمل وفق مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الأولمبية السعودية ونظيرتها العراقية عام 2023م.
كما التقى سموه برئيس اللجنة الأولمبية الكازاخستانية السيد “غينادي غلوڤكن” والذي فاز مؤخراً برئاسة اللجنة، باحثاً استمرار العلاقة المميزة التي تجمع الأسرتين الأولمبيتين في البلدين وخصوصاً في مجال الرياضات الشتوية.
ولتطوير العلاقة الاستراتيجية التي تجمع اللجنة بالمجلس الأولمبي الآسيوي كونها المستضيف لدورات الألعاب الآسيوية بمختلف مسمياتها، التقى سمو نائب الرئيس بنائب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي من جمهورية أوزباكستان السيد “أوتابيك عمروف” واستعرض أهم المشاريع القائمة ما بين المملكة والمجلس.
يُذكر أن الجمعية العمومية قد اعتمدت تقارير اللجان العاملة ودورات الألعاب الآسيوية، بما في ذلك تقرير دورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية في تايلاند والتي تستضيفها تايلاند شهر نوفمبر من العام الحالي، إضافة إلى تقرير دورة الألعاب الآسيوية آشي-ناغويا ٢٠٢٦.