شاهد | ريال مدريد يكتسح غرناطة برباعية

عاد ريال مدريد من ملعب غرناطة بانتصار قوامه (4-0) السبت، في إطار مباريات المرحلة 35 من الدوري الإسباني لكرة القدم (2023-2024).
ريال مدريد توّج بلقب الدوري الإسباني بالفعل هذا الموسم، وجاء انتصاره العريض اليوم ليؤكد هبوط فريق غرناطة إلى القسم الثاني.
دارت المباراة في ملعب (نوفو لوس كارمينيس) معقل غرناطة أمام جماهير غفيرة جاءت لمشاهدة فريقها في ملعبه للمرة قبل الأخيرة هذا الموسم.
سجّل رباعية ريال مدريد كل من الإسباني فران غارسيا في الدقيقة 38، والتركي أردا غولر (45) ثم هدفين متتاليين من المغربي براهيم دياز (49 و59).
شاهد أهداف المباراة
🔥⚽️ غارسيا يهز شباك غرناطة ويفتتح التسجيل لريال مدريد#الدوري_الإسباني | #ريال_مدريد_غرناطة#LaLiga pic.twitter.com/K7QKLFBe6N
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 11, 2024
🔥⚽️ أردا غولير يسجل الهدف الثاني لريال مدريد في شباك غرناطة#الدوري_الإسباني | #ريال_مدريد_غرناطة#LaLiga pic.twitter.com/T6ZRq4z7u6
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 11, 2024
هدف دياز الثالث 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/eOtthiWoyV
— nasser (@NSR2_2) May 11, 2024
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨
ريال مدريد يقدم متعة
ريال مدريد يقدم خيال
هدف ريال مدريد الرابع عن طريق براهيم دياز و اسيست مودريتش 🤍🤍🤍🤍
— محمود (@MH_1902) May 11, 2024