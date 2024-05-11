شاهد | ريال مدريد يكتسح غرناطة برباعية

عاد ريال مدريد من ملعب غرناطة بانتصار قوامه (4-0) السبت، في إطار مباريات المرحلة 35 من الدوري الإسباني لكرة القدم (2023-2024).



ريال مدريد توّج بلقب الدوري الإسباني بالفعل هذا الموسم، وجاء انتصاره العريض اليوم ليؤكد هبوط فريق غرناطة إلى القسم الثاني.



دارت المباراة في ملعب (نوفو لوس كارمينيس) معقل غرناطة أمام جماهير غفيرة جاءت لمشاهدة فريقها في ملعبه للمرة قبل الأخيرة هذا الموسم.



سجّل رباعية ريال مدريد كل من الإسباني فران غارسيا في الدقيقة 38، والتركي أردا غولر (45) ثم هدفين متتاليين من المغربي براهيم دياز (49 و59).

شاهد أهداف المباراة