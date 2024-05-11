رسميًا.. الهلال بطلاً لدوري روشن

محمود العوضي- جدة
حسم فريق الهلال لقب دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024 بعد الفوز الكبير الذي حققه على حساب الحزم برباعية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر المسابقة.
وضمن الهلال التتويج باللقب للمرة 19 في تاريخه، وقبل 3 جولات من نهاية مسابقة دوري روشن للموسم الجاري.
سجل أهداف الهلال” الكسندر ميتروفيتش” هدفين”، وسيرجي سافيتش، وأحمد الجويد هدف عكسي في الدقائق 15 و 39 و 43 و 51، بينما أحرز للحزم فايز سليماني في الدقيقة 34.
ورفع الهلال رصيده إلى النقطة 89 معلنًا تتويجه بلقب روشن بعد اتساع الفارق إلى 12 نقطة بينه وبينه النصر صاحب المركز الثاني، واستمر الحزم متذيلاً جدول ترتيب المسابقة برصيد 20 نقطة مقتربًا من الهبوط.
جماهير #الهلال تحتفل بلقب الدوري قبل نهاية المباراة🏆#دوري_روشن_السعودي #الهلال_الحزم | #SSC pic.twitter.com/P7D3RGrKg6
— SSC (@ssc_sports) May 11, 2024
هدددددف!⚽
ميتروفيتش يفتتح التسجيل للهلال من علامة الجزاء ⚽🔥
الهلال 1 × 0 الحزم#دوري_روشن_السعودي #الهلال_الحزم | #SSC pic.twitter.com/j4mCU0CFAj
— SSC (@ssc_sports) May 11, 2024
هدددددف!⚽
فايز سليماني يدرك التعادل للحزم ⚽🔥
الهلال 1 × 1 الحزم#دوري_روشن_السعودي #الهلال_الحزم | #SSC pic.twitter.com/BZM9QPot48
— SSC (@ssc_sports) May 11, 2024
هدددددف!⚽
أحمد الجويد يسجل هدف الهلال الثاني "بالخطأ في مرماه"⚽🔥
الهلال 2 × 1 الحزم#دوري_روشن_السعودي #الهلال_الحزم | #SSC pic.twitter.com/SuGx48SuwR
— SSC (@ssc_sports) May 11, 2024
هدددددف!⚽
بعد عرضية من سافيتش.. ميتروفيتش يسجل ثالث الأهداف⚽🔥
الهلال 3 × 1 الحزم #دوري_روشن_السعودي #الهلال_الحزم | #SSC pic.twitter.com/VcYCRqs4Nw
— SSC (@ssc_sports) May 11, 2024
هدددددف!⚽
سافيتش يضيف الهدف الرابع للهلال⚽🔥
الهلال 4 × 1 الحزم#دوري_روشن_السعودي #الهلال_الحزم | #SSC pic.twitter.com/hFlaGFPdmp
— SSC (@ssc_sports) May 11, 2024