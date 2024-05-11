الرياضة

رسميًا.. الهلال بطلاً لدوري روشن

صحيفة البلادaccess_time4 / ذو القعدة / 1445 هـ      11 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

حسم فريق الهلال لقب دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024 بعد الفوز الكبير الذي حققه على حساب الحزم برباعية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر المسابقة.

وضمن الهلال التتويج باللقب للمرة 19 في تاريخه، وقبل 3 جولات من نهاية مسابقة دوري روشن للموسم الجاري.

سجل أهداف الهلال” الكسندر ميتروفيتش” هدفين”، وسيرجي سافيتش، وأحمد الجويد هدف عكسي في الدقائق 15 و 39 و 43 و 51، بينما أحرز للحزم فايز سليماني في الدقيقة 34.

ورفع الهلال رصيده إلى النقطة 89 معلنًا تتويجه بلقب روشن بعد اتساع الفارق إلى 12 نقطة بينه وبينه النصر صاحب المركز الثاني، واستمر الحزم متذيلاً جدول ترتيب المسابقة برصيد 20 نقطة مقتربًا من الهبوط.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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