بدعم جماهيري كبير.. انتصارات سعودية مدوية في بطولة “المقاتلين المحترفين”

الرياض- محمد الجليحي

وسط حضور جماهيري كبير لعشاق رياضات الفنون القتالية، اختتمت منافسات بطولة “PFL” دوري المقاتلين المحترفين” مينا” في العاصمة الرياض؛ حيث أقيمت للمرة الأولى في دولة عربية، وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وتقام مواجهات التصفيات المقبلة في جدة خلال شهر يوليو المقبل، فيما تستضيف الرياض المواجهات النهائية في نوفمبر المقبل.

وتأهل ثمانية لاعبين يمثلون 6 دول للدور نصف النهائي، ففي وزن الريشة، تأهل السعودي عبد الله القحطاني، والأردني عبد الرحمن حياصات، والمصري إسلام رضا، والمغربي مروان بلاجويت، وسيلتقي القحطاني وحياصات، وفي المواجهة الثانية يتواجه رضا وبلاجويت، وفي وزن الديك، تأهل الأردني جلال الدعجة والمغربي رشيد حزومي والجزائري إلياس بودجازومي والعراقي علي طالب، ويلتقي الدعجة مع حزومي، فيما يواجه علي طالب إلياس.

وشهدة القاعة الخضراء مواجهات قوية؛ كان أبرزها الحدث الرئيس في كل وزن، ففي وزن الريشة فاز السعودي القحطاني على الأردني يزيد حسين بالاستسلام، كما فاز المصري إسلام رضا على المغربي آدم مساكني، وحقق الأردني عبد الرحمن حياصات الفوز على المصري أحمد طارق، فيما فاز المغربي مروان بلاجويت على المصري ميدو محمود.

وفي وزن الديك، فاز العراقي علي طالب على الأردني نورس بزاخ في النزال الرئيس في الوزن، كما فاز جلال الدعجة على السوداني طارق إسماعيل، وفاز المغربي رشيد حزومي على مواطنه كزفير الوهي، فيما فاز الجزائري إلياس بودجازوم على المصري حسان مندور.

وفي منافسات السيدات، فازت السعودية هتان السيف على المصرية ندى فهمي، وفي لقاء أقيم بوزن الذبابة ضمن المباريات الاستعراضية فاز السعودي مالك باسهل على الهندي هارش بانديا.

لقطات من اللقاءات

وفي اللقاء الرئيس لوزن الريشة، ووسط تشجيع كبير ومتواصل من الجمهور، سيطر السعودي عبد الله القحطاني على لقائه مع الأردني يزيد حسنين، وفرض نفسه بقوة؛ ليعلن حسنين استسلامه في الشوط الثاني، بعد سلسلة محكمة من اللكمات وجهها القحطاني جعلت حسنين يفقد السيطرة، وكان يزيد قد بذل جهوداً مضنية في محاولة تفادي هجوم القحطاني المركز في الجولة الأولى، وركز حسنين على اللعب بطريقة دفاعية للهروب من الهجوم الشرس للسعودي، لكنه لم يفلح في الابتعاد عن اللكمات في الجولة الثانية.

وعقّب القحطاني قائلاً: أنهيت النزال بالضربات القاضية المتتالية، ولا أهتم مع من سأقابل في النزال المقبل، فأنا مستعد لأي مقاتل.

وبفارق الوزن، فاز الأردني جلال الدعجة على السوداني طارق إسماعيل القادم من كندا، بعد أن تعادلا في اللقاء بفضل قرارات الحكام التي كانت “29-27 و28-29 29-29” ، وخاض المقاتلان لقاء عامراً بالكفاح والقوة مع تنوع محاولاتهما للاستمرار في البطولة، لا سيما أن لدى كل من “التورنيدو” الأردني و”الفارس” السوداني “11” انتصاراً، ويعتبران من أبرز أبطال اللعبة، ونوع اللاعبان من محاولاتهما مع تركيز واضح على الهجوم بالأيدي والأقدام التي كانت متكافئة، فيما أجاد جلال بتوجيه ضربات التايكوندو وتفوق طارق في الحركات الأرضية، ليحصل ما كان يتخوف منه طارق إسماعيل قبل اللقاء وهو الذهاب للتعادل والاحتكام لفارق الوزن؛ حيث يزيد بفارق “200” غرام.

واحتاج السعودي مالك باسهل إلى ثلاث جولات للفوز بإجماع القضاة على الهندي هارش بانديا، بعد لقاء كان فيه السعودي الأفضل، بفضل قدراته في اللعب الأرض أو العلوي، فميا ظهر أن اللاعب الهندي ينقصة الكثير للانتقال لمراحل أخرى من المنافسات.

وبالضربة القاضية، أنهت السعودية هتان السيف مواجهتها مع المصرية بطلة أفريقيا ندى فهيم، وانتهت الجولة الأولى بأفضلية واضحة للسيف، التي ركزت على إنهاء اللقاء بالاعتماد على الهجوم بالأقدام، لتسدد ركلة قوية لندى أسقطتها أرضاً مع بداية الجولة الثانية في الثانية “41”، لتضع السعودية هتان أول خطواتها كامرأة سعودية، وصاحبة الذهبية للألعاب القتالية السعودية في البطولات العالمية.

وعبرت السيف عن سعادتها؛ كونها أول سعودية تخوض غمار المنافسات القتالية وأكدت سعيها للحصول على لقب عالمي.

وأعلن بيتر موران رئيس منظمة دوري المقاتلين المحترفين، أن المنظمة لديها خطط لإقامة دوري محترفين مقاتلين على مستوى دولي باسم “دوري المحترفين المقاتلين الدولي” يجمع فيه نخبة من المقاتلين من جميع أنحاء العالم.