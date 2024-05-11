الرياضة

“المبارزة” يختتم الموسم الرياضي ببطولة المملكة للسيدات

صحيفة البلادaccess_time4 / ذو القعدة / 1445 هـ      11 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- البلاد
اختتمت اليوم منافسات الموسم الرياضي للمبارزة، ببطولة المملكة للسيدات (الجولة الماسية) فوق 14 عاما، وتحت 14 عاما للأسلحة الثلاثة (الأبيه والسايبر والشيش) التي أقيمت على صالة نادي الرياض، بمشاركة 209 لاعبات.

وتوج أحمد الصبان رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة، الفائزات بالبطولة، بحضور نائبه محمد بوعلي، حيث حققت الحسناء الحماد (الهلال) ذهبية سلاح السيبر فوق 14 عاما، ونالت زميلتها لين الفوزان (الهلال)، الميدالية الذهبية في سلاح الشيش، فيما حصدت فوزية الخيبري (الشباب) ذهبية سلاح الابيه.

 

وفي منافسات تحت 14 عاما، حصدت آيات الأدهم (النهضة)، الميدالية الذهبية في سلاح الشيش، وانتزعت زينب آل مطر (الهدى)، ذهبية سلاح السيبر، فيما نالت زميلتها وتين الطوخي (الهدى) ذهبية سلاح الابيه.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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