الرياضة

الأهلي يقلب الطاولة على الشباب بثنائية

صحيفة البلادaccess_time4 / ذو القعدة / 1445 هـ      11 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- عبدالله الفهيدي

قلب فريق الأهلي تأخره بهدف إلى فوز مثير على نظيره الشباب، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب نادي الشباب، في ختام منافسات الجولة 31 من دوري روشن للمحترفين.

سجل البلجيكي المتألق يانيك كاراسكو، هدف الشباب في الدقيقة 19، وسط سيطرة من لاعبي الشباب على مجريات اللقاء، وسط محاولات على استحياء من لاعبي الأهلي من أجل إدراك هدف التعادل.

دخل لاعبو الأهلي في أجواء المباراة في الوقت القاتل من نهاية الشوط الأول؛ حيث عادل الإيفواري فرانك كيسيه هدف التعادل لصالح الراقي في الدقيقة 45+9 من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع من تسديدة صاروخية.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، أحرز روبرتو فيرمينو الهدف الثاني للنادي الأهلي في الدقيقة 53.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 58 في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الشباب عند النقطة 41 في المركز التاسع.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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