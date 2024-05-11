الأهلي يقلب الطاولة على الشباب بثنائية

محمود العوضي- جدة
تصوير- عبدالله الفهيدي
قلب فريق الأهلي تأخره بهدف إلى فوز مثير على نظيره الشباب، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب نادي الشباب، في ختام منافسات الجولة 31 من دوري روشن للمحترفين.
سجل البلجيكي المتألق يانيك كاراسكو، هدف الشباب في الدقيقة 19، وسط سيطرة من لاعبي الشباب على مجريات اللقاء، وسط محاولات على استحياء من لاعبي الأهلي من أجل إدراك هدف التعادل.
دخل لاعبو الأهلي في أجواء المباراة في الوقت القاتل من نهاية الشوط الأول؛ حيث عادل الإيفواري فرانك كيسيه هدف التعادل لصالح الراقي في الدقيقة 45+9 من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع من تسديدة صاروخية.
ومع انطلاقة الشوط الثاني، أحرز روبرتو فيرمينو الهدف الثاني للنادي الأهلي في الدقيقة 53.
بهذا الفوز، ارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 58 في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الشباب عند النقطة 41 في المركز التاسع.
هدددددف!⚽
تسديدة كاراسكو تعلن تقدم الشباب بأول الأهداف ⚽️🔥
الشباب 1 × 0 الأهلي #دوري_روشن_السعودي#الشباب_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/hzDnf1BYR4
— SSC (@ssc_sports) May 11, 2024
هدددددف!⚽
قذيفة قوية من كيسيه تمنح التعادل للأهلي ⚽️🔥
الشباب 1 × 1 الأهلي #دوري_روشن_السعودي#الشباب_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/HVEYpSZ45D
— SSC (@ssc_sports) May 11, 2024
هدددددف!⚽
بعد خطأ من إيغور.. ثاني الأهداف الأهلي من فيرمينو ⚽️🔥
الشباب 1 × 2 الأهلي #دوري_روشن_السعودي#الشباب_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/iyhH9jEDxJ
— SSC (@ssc_sports) May 11, 2024