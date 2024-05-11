أخضر الناشئين لكرة الطائرة إلى نهائيات كأس آسيا

حجز المنتخب السعودي للكرة الطائرة لدرجة الناشئين تحت 18 سنة بطاقة التأهل لنهائيات كأس آسيا بعد فوزه على منتخب الاردن بثلاثة أشواط نظيفة في المباراة التي جمعتهما على صالة مجمع السلطان قابوس في مسقط، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 18 عاماً المقررة اقامتها في مملكة البحرين. جاءت نتائج الاشواط 25/13 ، 25/12 ، 25/17.
بهذا الفوز تصدر المنتخب السعودي ترتيب الفرق بواقع 6 نقاط ، وفرض الأخضر سيطرته على المباراة ولم يجد اي صعوبة في تجاوز منتخب الاردن وتفنن لاعبو الاخضر في الضربات الساحقة والارسالات القوية في مباراة لم تستغرق اكثر من 68 دقيقة.
وتختتم غداً الاحد التصفيات؛ حيث يلتقي المنتخب السعودي مع المستضيف منتخب سلطنة عمان عند الساعة الـ 6.30 مساء بتوقيت السعودية، وتسبقها مباراة الاردن ولبنان 4 مساء.
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