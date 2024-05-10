شاهد.. الاتفاق يدك شباك الاتحاد بخماسية تاريخية

محمود العوضي- جدة
تصوير- سلطان منصور
حقق الاتفاق فوزًا تاريخيًا على حساب مضيفه الاتحاد بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة 31 من دوري روشن.
افتتح سيكو فوفانا أهداف الاتفاق مع الدقيقة 5 من عمر المباراة بتصويبة قوية سكنت مرمى الاتحاد، وبعدها توالت أهداف فارس الدهناء، فسجل موسى ديمبلي مع الدقيقة 31 من ركلة جزاء.
ثم أحرز إيكامبي هدفين في الدقيقتين 33 و 39 لينتهي الشوط الأول برباعية نظيفة لمصلحة الضيوف.
وواصل الاتفاق مهرجان أهدافه في مرمى الاتحاد، حيث نجح الكاميروني إيكامبي من تسجيل الهدف الثالث له “هاتريك” والخامس لفريقه مع الدقيقة 55 من عمر المباراة.
وقفز الاتفاق بفوزه العريض على الاتحاد إلى المركز السادس رافعًا رصيده إلى 44 نقطة، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 50 محتلاً المركز الخامس.
هدددددف!⚽
قذيفة من فوفانا تمنح التقدم للاتفاق ⚽️🔥🚀
الاتحاد 0 × 1 الاتفاق #دوري_روشن_السعودي#الاتحاد_الاتفاق | #SSC pic.twitter.com/OjA8iMaJeH
— SSC (@ssc_sports) May 10, 2024
هدددددف!⚽
من علامة الجزاء.. موسى ديمبلي يضيف ثاني الأهداف للاتفاق ⚽️🔥
الاتحاد 0 × 2 الاتفاق #دوري_روشن_السعودي#الاتحاد_الاتفاق | #SSC pic.twitter.com/cOkeJwStYq
— SSC (@ssc_sports) May 10, 2024
هدددددف!⚽
تمريرات اتفاقية.. وإيكامبي يسجل ثالث الأهداف ⚽️🔥
الاتحاد 0 × 3 الاتفاق #دوري_روشن_السعودي#الاتحاد_الاتفاق | #SSC pic.twitter.com/cNwFNKkrGM
— SSC (@ssc_sports) May 10, 2024
هدددددف!⚽
خلال 38 دقيقة..
الاتفاق يقسو على الاتحاد برباعية ⚽️🔥
الاتحاد 0 × 4 الاتفاق #دوري_روشن_السعودي#الاتحاد_الاتفاق | #SSC pic.twitter.com/GAYNhWu057
— SSC (@ssc_sports) May 10, 2024
هدددددف!⚽
الخامس في شباك الاتحاد ⚽️
والهاتريك من إيكامبي⚽️⚽️⚽️
الاتحاد 0 × 5 الاتفاق #دوري_روشن_السعودي#الاتحاد_الاتفاق | #SSC pic.twitter.com/Gc9JtdwmR0
— SSC (@ssc_sports) May 10, 2024