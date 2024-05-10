الرياضة

شاهد.. الاتفاق يدك شباك الاتحاد بخماسية تاريخية

صحيفة البلادaccess_time3 / ذو القعدة / 1445 هـ      10 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- سلطان منصور

حقق الاتفاق فوزًا تاريخيًا على حساب مضيفه الاتحاد بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة 31 من دوري روشن.

افتتح سيكو فوفانا أهداف الاتفاق مع الدقيقة 5 من عمر المباراة بتصويبة قوية سكنت مرمى الاتحاد، وبعدها توالت أهداف فارس الدهناء، فسجل موسى ديمبلي مع الدقيقة 31 من ركلة جزاء.

 ثم أحرز إيكامبي هدفين في الدقيقتين 33 و 39 لينتهي الشوط الأول برباعية نظيفة لمصلحة الضيوف.

وواصل الاتفاق مهرجان أهدافه في مرمى الاتحاد، حيث نجح الكاميروني إيكامبي من تسجيل الهدف الثالث له “هاتريك” والخامس لفريقه مع الدقيقة 55 من عمر المباراة.

وقفز الاتفاق بفوزه العريض على الاتحاد إلى المركز السادس رافعًا رصيده إلى 44 نقطة، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 50 محتلاً المركز الخامس.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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