أمير المدينة يشهد توقيع اتفاقية بين جمعية “تمكّن” للتوحد والبورد الأمريكي IBCCES

المدينة المنورة : البلاد

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، أهمية تهيئة الأماكن العامة وتطوير البرامج والمبادرات لجعل المدينة المنورة أكثر مواءمة لمتطلبات المصابين باضطراب طيف التوحد وأسرهم، وتحسين جودة حياتهم وتحقيق الاندماج الفاعل مع المجتمع.

جاء ذلك، خلال رعاية سموّه، مراسم توقيع اتفاقية بين جمعية “تمكن” للتوحّد مع البورد الأمريكي للاعتماد الدولي ومعايير التعليم المستمر (IBCCES)، لبرنامج اعتماد المدينة المنورة “مدينةً صديقة للتوحد”.

وأشاد الأمير سلمان بن سلطان بدور جمعية المدينة للتوحد “تمكن” في التوسع بمنظومة الخدمات التي تقدمها للمستفيدين وتعزيز فرص التعلّم والمهارات المعرفية اللازمة لهم على مستوى المنطقة.

وخلال زيارة سموه لمركز الأمير فيصل بن سلمان للتوحد، اطّلع على مرافق المركز ومنظومة الخدمات المقدمة للمستفيدين من المصابين باضطراب طيف التوحد، والخدمات المقدمة لهم من خلال عيادات التشخيص والتقييم الشامل، وعيادات علاج النطق التخاطب، وعدد من الأقسام التي تقدم الرعاية الشاملة لهم منذ مراحل الطفولة المبكرة.

وتهدف اتفاقية اعتماد المدينة المنورة مدينة صديقة للتوحد، إلى توفير بيئة داعمة لهذه الفئة على مستوى المنطقة، وتحقيق الالتزام بشمولية الدعم للمستفيدين، وتنفيذ التدابير المعيارية التي تضمن أن تكون المدينة المنورة موضع ترحيب يتواءم مع متطلباتهم واحتياجات أسرهم، فضلاً عن تدريب واسع النطاق لأفراد المجتمع والعاملين في الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص لرفع مستوى الوعي ومهارات التواصل والسلوك الاجتماعي بما يحقق التأثير الإيجابي.

ووقع الاتفاقية من جانب جمعية المدينة للتوحد “تمكن” رئيس مجلس الإدارة المهندس محمد بن إبراهيم عباس، ومن جانب البورد الأمريكي للاعتمادات الدولية ومعايير التعليم المستمر الرئيس التنفيذي مايرون بنكومب.

ومن المقرر أن تضع المبادرة مجموعة الآليات لتقييم ومتابعة مستوى التقدّم وقياس التأثير على المجتمع المحلي في المدينة المنورة عبر استطلاعات الرأي والاستبيانات الدورية لمتابعة مؤشرات الرضا والاستجابة وتحديد مجالات التطوير والتحسين بصورة مستمرة.

إثر ذلك، رعى سمو أمير منطقة المدينة المنورة، توقيع عقد مشروع بناء مقر الإقامة التأهيلية لذوي التوحد بمركز الأمير فيصل بن سلمان للتوحد، بطاقة استيعابية تصل إلى 100 مستفيد وذلك في إطار استكمال منظومة خدمات الرعاية والعلاج والتأهيل لذوي طيف التوحد.

من جهته، قدّم رئيس مجلس إدارة جمعية المدينة للتوحد “تمكن” المهندس محمد عباس، شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة المدينة المنورة، على رعايته ودعمه لمبادرات ومشاريع الجمعية في خدمة ذوي اضطراب طيف التوحد وأهاليهم، مشيراً إلى هذه المبادرة تُعد الأكثر شمولية وفاعلية في تحقيق الوصولية الشاملة وتحسين جودة حياة ذوي التوحد وزيادة فرصهم للمشاركة بشكل كامل في المجتمع.

يُذكر أن جمعية المدينة للتوحد “تمكن” دشنت خدمات مركز الأمير فيصل بن سلمان بالمدينة المنورة في ديسمبر 2021م ليقدم الخدمات العلاجية الشاملة والمتكاملة للمصابين بالتوحد وذويهم وتقديم التدريب المستمر للأسر وتأهيلهم لاستكمال الخطة العلاجية للأطفال المستفيدين، كما دشنت في نهاية العام الماضي مركز “تمكن” بمحافظة ينبع الذي يُعد أكبر مركز لرعاية المصابين بطيف التوحد على مستوى المملكة وذلك في إطار الخطط التوسعية لخدمات الجمعية على مستوى منطقة المدينة المنورة ومحافظاتها.