قوة البناء وصلابة التصميم: سلسلة هواتف OPPO Reno 11 تمتاز بمتانة لا مثيل لها

الرياض : البلاد

أوبو، العلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال الأجهزة الذكية، كشفت مؤخراً عن سلسلة هواتف OPPO Reno 11، لتعيد تشكيل مشهد التوقعات المنتظرة من الهواتف الذكية من خلال دمج الخصائص العملية بسلاسة تعزز متانة الهاتف واستمراره الطويل. وتفيد نتائج البحوث الاستهلاكية بأهمية باقة من إمكانيات هذا الهاتف مثل الذاكرة العشوائية (رام) ومساحة التخزين الوفيرة وسهولة نظام التشغيل وتأثير كل ذلك على انطباع المستخدم عن الأداء القوي للهاتف الذكي. وتعد هواتف رينو 11 بمثابة شهادة جديدة على الالتزام طويل المدى من أوبو تجاه إرضاء عملاءها ووضع معايير لا تضاهى للابتكار والقوة المستمرة.

متانة طويلة الأجل

تعد الميزة الأساسية لسلسلة هواتف OPPO Reno 11 هو ضمان استمرارها بنفس الأداء لمدة 48 شهراً، ويعد ذلك دليلاً عملياً على اتمرارية صلابة الجهاز بمرور الوقت. وقد خضعت هواتف Reno 11لاختبارات شاقة في معامل شركة أوبو، لتضمن تجربة مستخدم سلسلة حتى بعد مرور أربع سنوات من الاستخدام. وقد ركزت تقييمات الهاتف قبل وبعد الاختبارات على معايير مدة تشغيل التطبيقات وإعادة تشغيل الجهاز والمدة اللازمة للاستجابة لتشغيل الوسائط المتعددة ووقت تنزيل التطبيقات. وقد كانت النتيجة هي تجربة هاتف ذكي تستمر بنفس السلاسة والاستجابة منذ اليوم الأول، بما يؤكد التزام أوبو برضا المستخدمين طوال الوقت.

مساحة واسعة بدون تنازلات

لقد بات القلق حول مساحة الهاتف التخزينية شيء من الماضي بفضل المساحة التخزينية الشاسعة في هواتف أوبو بسعة (256 جيجابايت). مع دعم توسيع المساحة التخزينية يصل إلى 2 تيرابايت باستخدام بطاقة ذاكرة “مايكرو إس دي” لتتوافر مساحة كافية لمكتبة مليئة بالألعاب والأفلام التي يمكن الاستمتاع بمشاهدتها دون الاتصال بالإنترنت لتجعل هاتف OPPO Reno 11 الرفيق المثالي في أروع الرحلات.

وما يميز سلسلة هواتف OPPO Reno 11 هو تكنولوجيا إحياء الذاكرة الدائمة لشركة أوبو. إذ تسمح هذه التقنية الذكية المبتكرة بضغط البيانات غير المستخدمة وحذف الملفات المكررة، بما يوفر للمستخدم مساحة إضافية تصل إلى 21 جيجابايت من أصل المساحة الإجمالية 256 جيجابايت، دون أن يتأثر أداء الهاتف بذلك إطلاقاً.

تعزيز أداء المهام المتعددة والكفاءة

مع مساحة إضافية للذاكرة العشوائية المدمجة بسلاسة في الهاتف بفضل خاصية أوبو لتوسيع الذاكرة، فإن هواتف OPPO Reno 11 تمكن للمستخدم أن يتنقل دون عناء بين تطبيقات مختلفة في آن واحد من غير إبطاء أو تأخير. وبفضل خاصية أوبو لإحياء الذاكرة فإن هواتف رينو 11 يمكنها أن تستمر في تشغيل 27 تطبيقاً في الخلفية لوقت طويل جداً يصل إلى 72 ساعة. ولا تدعم تلك الخاصية المهام المتعددة وحسب، وإنما تضمن كذلك أداء مستمر وتجربة مستخدم نشطة. وتتميز سلسلة هواتف OPPO Reno 11 بتأكيدها على التزام أوبو بالابتكار والاستمرارية، حيث تدمج الابتكار مع التصميم الجمالي والخواص العملية التي تلبي كافة الاحتياجات المتطورة للمستخدمين.

وقد باتت هواتف OPPO Reno 11 متاحة للشراء في مختلف المتاجر الرئيسية في المملكة بسعر 1,299 ريال سعودي للهاتف رينو 11 إف الجيل الخامس، وبسعر 1,699 ريال سعودي لهاتف رينو 11 الجيل الخامس.