نائب أمير الشرقية يزور “بيت البيعة”

الأحساء : البلاد

زار صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية اليوم، “بيت البيعة” في الأحساء، يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء.

وقدم مدير فرع هيئة التراث بالأحساء محمد بن علي المطرودي نبذة لسموه عن برامج هيئة التراث ومشاريعها في المحافظة، مشيرا الى أن الهيئة تعمل على ترميم وتأهيل عدد من مواقع التراث الثقافي , مفيدا أنه تم الانتهاء من أعمال ترميم قصري إبراهيم والوزية.

فيما أوضح الأستاذ بجامعة الملك فيصل الدكتور عبدالإله الملا أن “بيت البيعة” يقع في حي الكوت في قلب مدينة الهفوف، وتقدر مساحته بحوالي (310 م2) ، وقد أُسِس في عام 1203هـ، وقام ببنائه الشيخ عبدالرحمن بن عمر بن محمد بن عمر المُلاَّ قاضي الأحساء في تلك الفترة.

وفي “بيت البيعة” بايع أهالي الأحساء الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- بعد وصوله الأحساء يوم الأحد 28/ 5/ 1331هـ , وقد تم ترميم البيت من هيئة التراث وتحويله إلى موقع تاريخي يحكي قصة مبايعة أهالي الأحساء للملك عبدالعزيز.