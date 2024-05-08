سعود بن جلوي يرعى حفل تخريج 470 من طلبة البكالوريوس والماجستير من كلية جدة العالمية الأهلية

جدة : البلاد

رعى صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، اليوم حفل التخرج الثالث لطلبة كلية جدة الأهلية بحضور رئيس مجلس الإدارة الدكتور صالح بن جميل.

وفي مستهل الحفل، شاهد سموّه والحضور عرضًا مرئياً موجزاً عن الكلية، ثم انطلقت مسيرة الخريجين والخريجات لمرحلتي الماجستير والبكالوريوس.

ثم ألقى رئيس مجلس الإدارة، كلمة أعرب فيها عن شكره وتقديره لسمو محافظ جدة على رعايته وتشريفه، مثمناً دعم سموّه للكلية ولأبنائه الطلبة، مُقدماً التهنئة للطلاب والطالبات الخريجين ولأسرهم، سائلاً الله أن يوفقهم في مسيرتهم وخطواتهم.

وأفاد أن هذه المناسبة علامة بارزة لنجاح وثمار مشروع كلية جدة العالمية، مشيداً بما يحظى به التعليم الأهلي الجامعي من دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، ومن وزارة التعليم بما يتناسب مع تحقيق رؤية المملكة 2030.

من جهته هنأ عميد الكلية الدكتور طارق بن فؤاد حمدي الخريجين والخريجات وأولياء أمورهم، متمنياً لهم التوفيق والسداد في مرحلتهم العملية، في مختلف التخصصات العلمية، مبيناً أن عدد خريجي الدفعة السابعة للعام الدراسي 2023-2024م بلغ 470 خريجًا وخريجة، من بينهم 123 خريجًا من برنامج الماجستير، و 347 خريجاً من مرحلة البكالوريوس.

بعد ذلك ألقت الطالبة مرح تلمساني كلمة الخريجين نيابة عن طلبة الماجستير، والطالب ياسر حمدي نيابة عن طلبة البكالوريوس، عبروا فيها عن فرحتهم بتخرجهم وعزمهم على خدمة وطنهم في مختلف المجالات، معبرين عن شكرهم وتقديرهم لرعاية سموّه ولجهود الهيئة التدريسية وأولياء الأمور.

وفي الختام، كرّم الأمير سعود بن جلوي الطلاب المتفوقين والحاصلين على مرتبة الشرف الأولى.