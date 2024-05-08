دورتموند يجتاز باريس ويبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا

تأهل بوروسيا دورتموند الألماني إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جيرمان سهرة الثلاثاء، في إياب نصف نهائي الموسم الحالي (2023-2024).



في ملعب (حديقة الأمراء) انتصر دورتموند بهدف نظيف، ليكرر فوزه الذي حققه في ملعبه (سينغال إيدونا بارك) الأسبوع الماضي، ويصعد بمجموع المباراتين (2-0).



وبصم الفريق الألماني بقيادة إدين تيرزيتش على التأهل التاريخي الثالث إلى المشهد الختامي في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد نسختي عامي 1997 و2013.



سجّل هدف بوروسيا دورتموند المدافع ماتس هوملز من ضربة رأس في الدقيقة 50، فيما أحرز نيكلاس فولكروغ في الذهاب عند الدقيقة 36 من تصويبة متقنة.