“أمانة جدة” تصدر وتجدد 5,772 شهادة صحية خلال إبريل

جدة : البلاد

أصدرت أمانة محافظة جدة وجددت 5,772 شهادة صحية خلال شهر أبريل، فيما فحصت 6,734 عينة غذائية عبر إدارة المختبرات، وذلك في إطار جهودها الرقابية من خلال برنامج إجادة على المنشآت الصحية.

وأوضحت أن الجولات الرقابية التي شملت المنشآت الصحية في نطاق 11 بلدية فرعية؛ وتهدف إلى رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية، والتي ستنعكس على جودة الخدمات المقدمة، وتسهم في أمن وسلامة الغذاء المقدم للسكان والزائرين.

وأشارت الأمانة إلى أن المنشآت يمكنها الوصول للخدمات البلدية بكل يسر وسهولة عبر منصة بلدي، والتي تتيح إمكانية إصدار الشهادة الصحية وطباعتها دون الحاجة لمراجعة الأمانة، وذلك عبر ربط نتائج الفحص الطبي مع منصة الصحة إلكترونياً.