الرياضة نائب أمير الشرقية: صعود القادسية سيضيف لرياضة المنطقة المزيد من الإثارة

الدمام-البلاد

بارك صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية صعود نادي القادسية من دوري يلو للدرجة الأولى، إلى دوري “روشن” السعودي. ونوّه سمو نائب أمير المنطقة الشرقية بالدعم السخي والكريم الذي تحظى به الرياضة والرياضيون من لدن خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد – حفظهما الله- مؤكدًا أن صعود نادي القادسية إلى دوري المحترفين السعودي سيضيف لرياضة المنطقة الشرقية، ويضفي مزيدًا من الإثارة لمنافسات الدوري السعودي. وقال سموه: ” إن تحقيق هذا الصعود جاء نتيجة تكاتف جهود منسوبي النادي، وحرصهم على تحقيق تطلعات ورغبات جماهير النادي، وذلك بعد استحواذ شركة ارامكو السعودية عليه، الذي يعد داعماً قوياً لمسيرة النادي بخبرتها الطويلة في العمل الاداري، ونتمنى التوفيق لهم من أجل المساهمة في الارتقاء برياضة المنطقة الشرقية، والمنافسة على مختلف الأصعدة، واستثمار طاقات ومهارات رياضيي المنطقة”، مباركًا سموه لرئيس مجلس الإدارة ومنسوبي ومشجعي نادي القادسية، ومتمنيًا لهم التوفيق.