أمير المدينة يطلع على مبادرات وإنجازات جمعية “لأجلهم”

المدينة المنورة : البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة بمكتبه في الإمارة، صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الرحمن بن ناصر بن فرحان الرئيس التنفيذي لجمعية “لأجلهم” لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

ونوّه الأمير سلمان بن سلطان ، بدعم واهتمام القيادة الرشيدة لخدمة هذه الفئة, مؤكداً أهمية تعزيز برامج الدعم والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة، ومساعدتهم على الاندماج بالمجتمع، وتمكين المُلهمين والمبدعين منهم من المشاركة في إثراء الوطن في جميع المجالات التنموية.

وخلال اللقاء، استمع سموه إلى مبادرات وإنجازات الجمعية التي تسعى لتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وبرامج ومبادرات تعزيز جودة حياتهم، ودورها في تحويلهم إلى عناصر فاعلة، بالإضافة إلى استعراض دور الجمعية في تقديم الدعم لهم ولأسرهم وتأهيلهم، فضلاً عن توفير الأنشطة التعليمية والترفيهية والرياضية التي تتناسب مع إمكاناتهم وقدراتهم.

من جهته، قدّم سمو الرئيس التنفيذي لجمعية “لأجلهم”، شكره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على دعم برامج الجمعية في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز التعاون بالمنطقة لتحسين الصحة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز مبادرات تحسين جودة الحياة، وضمان تحقيق المرافق العامة بالمنطقة للمعايير القياسية التي تتواءم مع متطلباتهم واحتياجاتهم.