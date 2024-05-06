اتفاقية شراكة لخدمة ما يزيد عن 15 مليون عميل في برامج الولاء بالمملكة

جدة : البلاد

وقع برنامج الولاء “مكافأة” من مصرف الراجحي مع “لومي” لتأجير السيارات؛ اتفاقية شراكة جديدة لتقديم خدماتهم لعملاء البرنامج والذي يمكنهم من اكتساب النقاط من خلال التطبيق والموقع الإلكتروني التابع لـ”لومي”. كما تتيح للعملاء الأخيرة جمع نقاط “مكافأة” مع كل عملية تأجير واستبدالها من خلال الوصول إلى عملاء الجانبين.

ويعد برنامج “مكافأة”، الذي يخدم ما يزيد عن 15 مليون عميل، أكبر برنامج ولاء من حيث إجمالي قيمة المكافآت المقدمة للعملاء بين قطاع البنوك في المملكة العربية السعودية. ويضم البرنامج حالياً أكثر من 200 علامة تجارية شريكة من مختلف مناطق المملكة، كما يُتيح للعملاء استخدام نقاطه كوسيلة للدفع.

وتشهد تجربة الولاء الخاصة بالبرنامج تطوراً مستمراً لتقديم أفضل تجربة للعملاء الذين يمكنهم ببساطة زيارة نقاط البيع وإجراء جميع معاملات “مكافأة” بسرعة، من خلال الهاتف الجوال أو استخدام عمليات التكامل داخل التطبيق لإجراء جميع معاملاته في التطبيق أو الموقع الإلكتروني.

ومن جانبه، قال الأستاذ عبدالله الجبر رئيس مجموعة التسويق وتجربة العميل في مصرف الراجحي: “يسرنا هذا التعاون، ونستمر في المصرف والشركات التابعة له بتوقيع الشراكات المميزة من أجل توفير خيارات أكثر لعملائنا، مشيرًا إلى أن عدد المتاجر لبرنامج مكافأة تجاوز 5500 متجر حول المملكة.

وتابع “الجبر”: “المصرف سيواصل توقيع شراكات مع أكبر العلامات التجارية الأمر الذي يعكس أحد قيمنا والمتمثلة في الالتزام القوي بتوقع احتياجات العملاء والعمل على تلبيتها بما يتجاوز التوقعات المرجوة وكذلك مساعدتهم على تحقيق أهدافهم.”

وبهذه المناسبة، قال سيّد أظفر شكيل، الرئيس التنفيذي لـ “لومي: “لدينا التزام راسخ تجاه عملائنا بتزويدهم بأفضل قيمة لقاء مشترياتهم، ويعتبر برنامج الولاء “مكافأة” خطوة مهمة في هذا الاتجاه. ولا شك أن التعاون مع مصرف الراجحي يتيح لنا تقديم خدمات ومزايا إضافية ستسهم بشكل كبير في تعزيز الولاء لعلامتنا التجارية.

ونهدف من خلال دمج البرنامج مع حلولنا الرقمية إلى توظيف التكنولوجيا لإتاحة تجربة عملاء أكثر سلاسة وكفاءة”.