“المياه الوطنية” تبدأ تنفيذ 46 مشروعًا مائيًا وبيئيًا في منطقة الرياض

الرياض : البلاد

بدأت شركة المياه الوطنية، مُمَثلةً بالقطاع الأوسط في تنفيذ (46) مشروعًا للمياه والصرف الصحي في منطقة الرياض، وبأطوال خطوط وشبكات بلغت أكثر من (2,900) كلم، وبتكلفة إجمالية تجاوزت مليارٍ و(600) مليون ريال؛ وذلك ضمن جهودها المستمرة في تنفيذ خططها الإستراتيجية لتهيئة البنى التحتية في كلٍ من قطاعي المياه والخدمات البيئية، واستنادًا إلى مبادراتها المُعدة لرفع نسب تغطيتها بالخدمات التي تقدمها لعملائها.

وبيَّنت الشركة أن مشاريع المياه التي بدأت في تنفيذها بلغت (23) مشروعًا في مدينة الرياض، وفي عددٍ من محافظات المنطقة، مشيرة إلى أنها تغطي أجزاءَ من أحياء: المهدية، الرمال، البيان، الشرق، طويق، العارض، بنبان، الروضة، حي الملك عبد العزيز، الحمراء، اليرموك، المونسية، الفلاح، المصيف، النرجس، عريض، لبن، وتنفيذ خطوط وشبكات مياه متفرقة في عددٍ من أحياء مدينة الرياض وأجزاء من محافظات المجمعة والزلفي والدوادمي والرين والدرعية ومركزي العيينة والجبيلة، وبأطوال خطوط وشبكات تقارب (2,000) كلم، وبتكلفة إجمالية تجاوزت (718) مليون ريال.

وأوضحت أن مشاريع الصرف الصحي التي بدأت في تنفيذها بالمنطقة بلغت (23) مشروعًا في مدينة الرياض، وفي عددٍ من محافظات المنطقة، مبينة أن هذه المشاريع تغطي في مدينة الرياض أجزاءَ من أحياء الهدا، التعاون، المعذر، الملقا، الريان، العارض، القيروان، طويق، بدر، لبن، حطين، عرقة، القدس، الملك عبد الله، عكاظ، وأجزاء من محافظات وادي الدواسر والسليل وضرما والمزاحمية والمجمعة والدوادمي والدرعية، وبأطوال خطوط وشبكات تجاوزت (970) كلم، وبتكلفة إجمالية فاقت (890) مليون ريال.

وأكدت الشركة أن حزمة المشاريع تأتي ضمن جهودها الهادفة إلى تعزيز منظومة توزيع المياه، وأزالت الضرر البيئي، وتحقيق الأمن المائي والتوازن البيئي، مُؤكدةً أنها ماضية في تنفيذ خططها الإستراتيجية لرفع الكفاءة التشغيلية في القطاعين المائي والبيئي وفق أعلى معايير الجودة والأداء للوصول إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030.