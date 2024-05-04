الطائي يتعادل مع الخليج سلبيًا

البلاد- جدة

خيم التعادل السلبي على نتيجة مواجهة الطائي أمام نظيره الخليج، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ 30 بدوري روشن.

أشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب الخليج وو يونغ جانغ في الدقيقة 37، قبل أن يحصل لاعب الطائي صفوان الجهني على بطاقة أخرى في الدقيقة 88.