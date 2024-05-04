الطائي يتعادل مع الخليج سلبيًا

الرياضةالطائي يتعادل مع الخليج سلبيًا صحيفة البلادaccess_time26 / شوال / 1445 هـ 4 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة خيم التعادل السلبي على نتيجة مواجهة الطائي أمام نظيره الخليج، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ 30 بدوري روشن. أشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب الخليج وو يونغ جانغ في الدقيقة 37، قبل أن يحصل لاعب الطائي صفوان الجهني على بطاقة أخرى في الدقيقة 88. بتلك النتيجة، رفع الخليج رصيده إلى 36 نقطة في المركز الـ 11، بينما وصل الطائي إلى النقطة 27 بالمركز الـ 17.