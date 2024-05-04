شاهد | ريال مدريد يتخطّى قادش بثلاثية في الدوري الإسباني

اقترب ريال مدريد من حصد الدوري الإسباني بفوزه على قادش (3-0) السبت، في إطار مباريات المرحلة 34 من المسابقة بموسمها الحالي (2023-2024).



ورفع ريال مدريد رصيده إلى 78 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، ويحتاج إلى تعثّر برشلونة أمام جيرونا في المباراة بينهما اليوم من أجل التتويج الرسمي.



ملعب (سانتياغو برنابيو) عقر دار ريال مدريد في العاصمة، استضاف المباراة بين الفريق الملكي وضيفه قادش، أمام حشد جماهيري غفير قارب 72 ألف مشجع.



سجّل ثلاثية ريال مدريد كل من المغربي براهيم دياز في الدقيقة 51، والإنجليزي جود بيلينغهام في الدقيقة 68، ثم المهاجم الإسباني خوسيلو في الدقيقة 93.

شاهد أهداف ريال مدريد وقادش 3-0