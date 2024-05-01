بـ” السباعية” التاريخية.. الهلال يكرس العقدة للاتحاد

البلاد- جدة
يواصل فريق الهلال كتابة تاريخ كروي مجيد، فبعد رقمه العالمي الإعجازي في سلسلة الفوز بـ 34 فوزًا متواليًا، ها هو يكتب التاريخ في منطقة أخرى، فقد رسخ الهلال عقدة تاريخية في الكلاسيكو الكبير أمام الاتحاد، بعد أن حقق سلسلة انتصارات غير مسبوقة، في المواجهات بين الفريقين الكبيرين خلال موسم واحد بتحقيق 7 انتصارات؛ كان آخرها الفوز الدرامي، أمس بثنائية مقابل هدف، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
الموسم الكروي الجاري، شهد عددًا قياسيًا غير مسبوق تاريخيًا على المستوى المحلي- وربما على المستوى العالمي أيضًا- بين فريقي الهلال والاتحاد؛ حيث تواجها في 7 لقاءات.
فقد التقى الهلال والاتحاد في كل بطولات هذا الموسم(دوري روشن، وكأس الدرعية للسوبر، وكأس الملك) وعربيًا” كأس الملك سلمان للأندية الأبطال”، وآسيويًا “دوري أبطال آسيا”.
وحقق الهلال سلسلة انتصارات قياسية أمام الاتحاد محققًا العلامة الكاملة، حيث فاز في جميع المواجهات السبع التي جمعتهما هذا الموسم، فيما خرج الاتحاد خالي الوفاض من جميع البطولات التي خاضها هذا الموسم” الدوري، والسوبر، وأبطال آسيا والبطولة العربية”. بداية مواجهات الاتحاد والهلال هذا الموسم كانت في أغسطس الماضي لحساب الدور ربع النهائي من كأس الملك سلمان للأندية، حيث فاز الهلال 3-1.
ثم التقى الفريقان بعد ذلك في سبتمبر بالجولة الخامسة من دوري روشن؛ حيث فاز الهلال في جدة 4-3.
وواصل الهلال تفوقه أمام الاتحاد بـ3 انتصارات خلال 12 يومًا فقط بدأها يوم 1 مارس لحساب الجولة 22 من دوري روشن، بالفوز 3-1 قبل أن يفوز 2-0 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا يوم 5 مارس، ليكرر الفوز ذاته في الإياب يوم 12 من الشهر ذاته في جدة.
وجاء اللقاء السادس بين الفريقين يوم 11 أبريل الجاري لحساب نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي في أبوظبي؛ حيث فاز الهلال 4-1.
يذكر أن آخر فوز للاتحاد أمام الهلال كان في أبريل 2021 بثنائية، لحساب الجولة 25 من دوري المحترفين.
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