المدينة المنورة تعزّز سياحة الاستشفاء بمشروع “قلب أحد”

المدينة المنورة : البلاد

وقعت شركة المقر للتطوير والتنمية، الذراع الاستثماري لأمانة منطقة المدينة المنورة، اتفاقية مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في أعمال التشييد والبناء، لإنشاء منتجع صحي ومركز تأهيل ضمن مشروع “قلب أحد” شمال المسجد النبوي.

ويهدف المشروع الذي سيبدأ تنفيذه خلال الفترة المقبلة على مساحة 240 ألف متر مربع، إلى تعزيز سياحة الاستشفاء في المدينة المنورة، ليقدم منتجعًا صحيًا عالميًا ومركز تأهيل بكفاءات متخصصة.

ويأتي هذا المشروع الرائد، مستفيدًا من مكانة المدينة المنورة الدينية الروحانية، ومزاياها التنافسية بما في ذلك المعالم التاريخية المتعددة، والتنوع الجغرافي، ليسهم في تعزيز مكانة المدينة المنورة سياحيًا، لتكون وجهة جاذبة للتأهيل والاستشفاء، وجعلها مصدر إلهام لمشاريع تقدمها شركة المقر للتطوير والتنمية، لتوفّر فرصًا للمستثمر المحلي والأجنبي، من خلال الدراسة السوقية والسلوكية لمجتمع المدينة المنورة واحتياجات، لتجعلها وجهة جاذبة خصوصًا وهي تتأهب بكل إمكانياتها لاستقبال 30 مليون زائر سنويًا بحلول عام 2030.