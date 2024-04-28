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طريقة عمل تارت التوت الأزرق مع حشوة الجبن الكريمي

نيفين عباسaccess_time20 / شوال / 1445 هـ      28 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة حلوي فاخرة مميزة

المقادير اللازمة

لعجينة التارت
كوب دقيق + 2 ملعقة كبيرة دقيق
نصف كوب زبدة طرية بدرجة حرارة الغرفة
رشة ملح
حبة بيض مخفوقة

للكريم تشيز والبلوبيري
عبوة بلوبيري بالسيرب الخاص بها
400 جرام جبن كريمي
كوب سكر بودرة
كوب كريمة خفق ثقيلة
علبة قشطة

طريقة العمل
يقلب الدقيق مع الملح
في محضر الطعام، يخفق الدقيق مع الزبدة حتي نحصل علي قوام رملي للخليط
نضع البيض ويخفق قليلاً حتي تتشكل لدينا عجينة
توضع في ورق حافظ وتترك بالثلاجة نصف ساعة
تفرد العجينة في قوالب التارت
نقوم بعمل ثقوب بها بواسطة شوكة
يوضع ورق زبدة بها مع قليل من الحبوب لمنعها من الإنتفاخ
تخبز في فرن 180 درجة 15 دقيقة
تخرج وينزع الورق والحبوب
تخبز 5 دقائق أخري
تترك لتبرد تماماً

تحضير الكريم تشيز
تخفق جميع المقادير معاً بإستثناء البلوبيري
يحشي التارت بالكريم تشيز
يوضع خليط البلوبيري للوجه
تترك بالثلاجة حتي تبرد تماماً
ثم يقدم التارت بارد

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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