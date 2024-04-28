طريقة عمل تارت التوت الأزرق مع حشوة الجبن الكريمي

وصفة حلوي فاخرة مميزة
المقادير اللازمة
لعجينة التارت
كوب دقيق + 2 ملعقة كبيرة دقيق
نصف كوب زبدة طرية بدرجة حرارة الغرفة
رشة ملح
حبة بيض مخفوقة
للكريم تشيز والبلوبيري
عبوة بلوبيري بالسيرب الخاص بها
400 جرام جبن كريمي
كوب سكر بودرة
كوب كريمة خفق ثقيلة
علبة قشطة
طريقة العمل
يقلب الدقيق مع الملح
في محضر الطعام، يخفق الدقيق مع الزبدة حتي نحصل علي قوام رملي للخليط
نضع البيض ويخفق قليلاً حتي تتشكل لدينا عجينة
توضع في ورق حافظ وتترك بالثلاجة نصف ساعة
تفرد العجينة في قوالب التارت
نقوم بعمل ثقوب بها بواسطة شوكة
يوضع ورق زبدة بها مع قليل من الحبوب لمنعها من الإنتفاخ
تخبز في فرن 180 درجة 15 دقيقة
تخرج وينزع الورق والحبوب
تخبز 5 دقائق أخري
تترك لتبرد تماماً
تحضير الكريم تشيز
تخفق جميع المقادير معاً بإستثناء البلوبيري
يحشي التارت بالكريم تشيز
يوضع خليط البلوبيري للوجه
تترك بالثلاجة حتي تبرد تماماً
ثم يقدم التارت بارد