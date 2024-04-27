قطر تتصدر قائمة جوائز “كأس العلا للهجن” المالية

العلا – خالد بن مرضاح
تصدر ملاك الهجن من قطر قائمة الجوائز المالية في كاس العلا للهجن عقب ختام أشواطها الـ 16 اليوم السبت على أرض ميدان العلا للهجن.
وانطلقت الأربعاء الماضي فعاليات النسخة الثانية من البطولة على ميدان العُلا للهجن، حيث بلغ مجموع جوائز الأشواط الـ 16 فيها مبلغ 80.960.000 ريال، وذلك وفق البرنامج الزمني لـ “سنام السباقات”.
وتواجدت سبع دول في قائمة الجوائز المالية من أصل 11 دولة مشاركة، الأولى قطر بـ 37.95 مليون ريال، الثانية الإمارات بـ 26.32 مليون، ثم السعودية 13.39 مليون ريال، عمان 1.75 مليون، الولايات المتحدة الأمريكية 800 ألف ريال، وأخيراً إيران 700 ألف ريال.
وبلغ مجموع جوائز اليوم الأخير لفئتي الـ “حيل ـ زمول” مبلغ 24 مليون ريال، مجموع جوائز أشواط سباق الهجانة للرجال والنساء، 48 مليون ريال، ومجموع جوائز أشواط الفئات الأخرى المعتمدة للهجن، وهي: حقايق، ولقايا، وجذاع، وثنايا (51.2 مليون ريال) بواقع 6.4 مليون ريال لكل فئة.
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