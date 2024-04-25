الرياضة

ليفربول يسقط في الديربي أمام إيفرتون بثنائية

محمد ابو الوفاaccess_time17 / شوال / 1445 هـ      25 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق
ليفربول يسقط في الديربي أمام إيفرتون بثنائية

تبددت آمال ليفربول في المنافسة على الدوري الإنجليزي، بسقوطه خارج قواعده في ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون (0-2) الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة 29.


في ملعب (جوديسون بارك) عقر دار إيفرتون، حقق الـ(توفيز) أول انتصار على غريمه منذ عام 2021، حيث أصبح في وضعية آمنة وهرب مؤقتًا من مناطق الهبوط.


سجّل هدفي إيفرتون في الديربي كل من المدافع الإنجليزي الواعد غاراد برانثوايت في الدقيقة 27، ومواطنه المهاجم دومينيك كلفرت لوين في الدقيقة 58.


وحافظ ليفربول على مركزه الثاني في اللائحة برصيد 74 نقطة، خلف أرسنال المتصدر (77) فيما يمتلك مانشستر سيتي مباراتين مباراتين مؤجلتين ولديه 73 نقطة.


الخسارة في الديربي قضت تقريبًا على طموحات ليفربول في إحراز لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، مقارنة بوضعيه منافسيه، أرسنال ومانشستر سيتي.

 

أهداف مباراة إيفرتون وليفربول 2-0

 

m.abo.elwafa

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