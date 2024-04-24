الرياض تستضيف ملتقى السياحة الصحية

البلاد ــ الرياض

تستضيف العاصمة الرياض خلال الفترة من 30-28 إبريل الجاري فعاليات ملتقى “مستقبل السياحة الصحية”، بتنظيم مشترك بين نادي السياحة الصحية، وجمعية السياحة الصحية بالشراكة مع المجلس العالمي للسياحة الصحية “GHTC”

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية السياحة الصحية، رئيس نادي السياحة الصحية أحمد العريج، أن الملتقى الذي سيقام برعاية وزارة الصحة، يندرج ضمن المبادرات المهمة للنادي والجمعية لإبراز وجه المملكة الحضاري وتسليط الضـوء على ما تتمتع به من تطور هائل في تقديم الخدمات الطبية.

وبين أن الملتقى سيقام على مدى ثلاثة أيام، وسيستقطب عدداً من الجهات الطبية والمتخصصين محلياً ودولياً في مختلف التخصصات الطبية والسياحية، إضافة إلى مقدمي خدمات ومنتجات الرعاية الصحية ومراكز الاعتماد بالقطاعين العام والخاص عبر معرض للخدمات والمنتجات التي تخدم هذا القطاع.

وأشار العريج إلى أن الملتقى ستتخلله جلسات وورش عمل متخصصة بالإضافة إلى برنامج المشتركين الدوليين المدعوين وجلسات الأعمال التي تُركز على ترويـج المشـاريع الكبـرى فـي قطاعـات السـياحة والاستشفاء والرعايـة الصحية وتوفر الخيارات والوجهات لراغبي العلاج والاستشفاء من مختلف دول العالم عبر مجموعة منتقاة من مقدمي الحلول والخدمات، حيث يعد الملتقى وجهة لصناعة السياحة الصحية، وسيكون مستقبلاً منصة عالمية رائدة في صناعة السياحة، للترويج للمملكة كوجهة عالمية رائدة.