تطوير العلاقات البرلمانية مع اليونان

الرياض- واس

التقى معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي في مكتبه بمجلس الشورى، النائب الأول لرئيس البرلمان اليوناني معالي يوانيس بلاكيوتاكيس، ووفد لجنة الصداقة البرلمانية بالبرلمان اليوناني المرافق لمعاليه، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى المملكة، بناءً على دعوة من معالي نائب رئيس المجلس.

وأكد نائب رئيس المجلس خلال اللقاء عمق العلاقات التاريخية والوثيقة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الهيلينية، لا سيما البرلمانية، مشيرًا إلى أهمية الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز العلاقات ودعمها بين البلدين الصديقين على مختلف الأصعدة.

من جانبه، عبَّر النائب الأول لرئيس البرلمان اليوناني عن سروره بزيارة المملكة العربية السعودية، مُبيناً أن العلاقات بين الجمهورية الهيلينية والمملكة هي علاقات تاريخية مبنية على أسس راسخة من الاحترام والقيم والمصالح المشتركة.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الهيلينية، وآفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لاسيما العلاقات البرلمانية، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.