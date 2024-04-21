مطارات المملكة تُسجل 12.50 مليون مسافر خلال رمضان وعيد الفطر

الرياض : البلاد

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن أعداد المسافرين من مطارات المملكة وإليها خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك لعام 1445هـ، حيث تجاوزت الأعداد 12.50 مليون مسافر محلي ودولي من بداية شهر رمضان وحتى التاسع من شوال، التي تعكس التكامل التشغيلي بين الجهات الحكومية والخاصة كافة بزيادة تجاوزت 18% للرحلات والمسافرين عن العام الماضي في نفس الفترة.

وتوزعت أعداد المسافرين على جميع مطارات المملكة عبر أكثر من (86) ألف رحلة (مجدولة وعارضة محلية ودولية)، و(100) ناقل جوي، حيث خدم مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة العدد الأكبر من المسافرين والذين تجاوز عددهم (5.38) ملايين مسافر، تلاه مطار الملك خالد الدولي بالرياض بـ(3.23) ملايين مسافر، بينما خدم مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة قرابة (1.04) مليون مسافر، فيما خدمت بقية مطارات المملكة (2.85) مليون مسافر، وذلك في مرحلتي القدوم والمغادرة.

وأوضح معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، أن هذه الإنجازات جاءت نظير ما يحظى به القطاع من دعم غير محدود واهتمام كبير من القيادة الرشيدة بوصفه محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي وتأثيره الواسع في تحقيق التنمية المستدامة، وما يعول عليه من إسهام رئيسي في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتطوير منظومة النقل الجوي، التي أسهمت في تحقيق أرقام قياسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحضور العالمي القيادي والرائد على مختلف الأصعدة، والمتوافقة مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران الهادفة بأن يكون القطاع رائدًا على مستوى منطقة الشرق الأوسط والعالم، ومضاعفة الطاقة الاستيعابية بحلول عام 2030.

وأعرب عن شكره لجميع شركاء النجاح من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والناقلات الجوية الوطنية، وشركات الخدمات الأرضية، والشركات المشغلة للمطارات التي أسهمت في إنجاح الخطط التشغيلية خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك، مؤكداً أن الاستعدادات المبكرة من الجهات كافة أسهمت بشكل فاعل في رفع الكفاءة التشغيلية في جميع المطارات.