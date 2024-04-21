نيوم تستعرض فرص الاستثمار والشراكات أمام مجتمع المال والأعمال في هونغ كونغ

نيوم : البلاد

اختتمت نيوم مؤخرا جولات “اكتشف نيوم” التعريفية في الصين بلقاء مجتمع المال والأعمال ورؤساء الشركات الكبرى في هونغ كونغ، حيث استعرض قياديو نيوم آخر التطورات والإنجازات في مشاريع نيوم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على فرص الشراكة والاستثمار المتاحة أمام قطاع المال والأعمال في هونغ كونغ، ويأتي ذلك بعد جولتيها الناجحتين في بكين وشنغهاي.

وشهد اللقاء، الذي أقيم بالشراكة مع مكتب مبادرة الحزام والطريق، وبإشراف مكتب التجارة والتنمية الاقتصادية في هونغ كونغ، عرضاً خاصاً بعنوان “اكتشف نيوم: مستقبل يبتكره التصميم”، حيث قُدم فيه للحضور تجربة حية لاستكشاف عدد من أبرز مشاريع منطقة نيوم، ومنها: مدينة “ذا لاين”، التي يجري بناؤها حالياً، وتمتد بطول 170 كم، والتي ستشكل مستقبل الحياة الحضرية؛ و”أوكساچون”، التي تعيد تعريف المدن الصناعية التقليدية، و”تروجينا”، وجهة نيوم للسياحة الجبلية، و”سندالة”، وجهة نيوم للسياحة البحرية الفاخرة الواقعة على البحر الأحمر، والتي سترحب بالجمهور في وقت لاحق من العام الجاري.

وقال الرئيس التنفيذي لنيوم، المهندس نظمي النصر: “نشكر قطاع المال والأعمال في هونغ كونغ على دعمهم ومساهمتهم في إنجاح جولاتنا التعريفية “اكتشف نيوم”. لقد أطلعنا قطاع الأعمال ورؤساء الشركات على إنجازاتنا الملموسة ضمن مشاريعنا وقطاعاتنا المختلفة، كما ناقشنا معهم مجموعة من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام شركاتهم”، مضيفاً: ” نتطلع إلى تعزيز سبل التعاون وتبادل المعرفة مع شركائنا في هونغ كونغ لتحقيق أهدافنا المشتركة من أجل مستقبلٍ أفضل للأجيال القادمة”.

من جانبه، قال وزير التجارة والتنمية الاقتصادية في هونغ كونغ، ألجيرنون ياو: “يسعدنا الترحيب بقيادات نيوم، وباعتبار هونغ كونغ وجهة اقتصادية مفتوحة وواحدة من أكبر المراكز المالية والاستثمارية والابتكارية في العالم، فإنَّنا على أتم الاستعداد للتعاون مع المملكة العربية السعودية في تحقيق رؤيتها، مع توفير فرص النمو لهونغ كونغ في الوقت ذاته”.

وأضاف: ” تُعد المملكة العربية السعودية لاعبًا رئيسيًا في تنمية مبادرة الحزام والطريق، ومن خلال مواهبنا المهنية وخدماتنا ذات المعايير الدولية، يمكن لهونغ كونغ تقديم الدعم للمشاريع، مثل نيوم، كما أننا سنستمر في تعزيز التبادلات والتعاون مع المملكة في مختلف المجالات”.

يُذكر أن جولة “اكتشف نيوم” في هونغ كونغ، المحطة الأحدث ضمن سلسلة الجولات التعريفية الدولية لنيوم، وتأتي بعد سلسلة اللقاءات مع رجال المال والأعمال في الأسواق الدولية الرئيسية بما في ذلك، بكين وشنغهاي وسيول وطوكيو وسنغافورة ونيويورك وبوسطن وواشنطن وميامي ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وباريس وبرلين ولندن.