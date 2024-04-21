الرياضة اتحاد الفروسية يوقع اتفاقية استضافة السعودية الجولة الختامية لجولات الجياد العربية نوفمبر المقبل

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الرياض- هاني البشر

وقع الاتحاد السعودي للفروسية اتفاقية مع جولة الجياد العربية؛ لاستضافة المملكة العربية السعودية للجولة الختامية من جولات الجياد العربية. وقع الاتفاقية عن الاتحاد السعودي للفروسية المدير التنفيذي فؤاد بن فهد إبراهيم، وعن جولة الجياد العربية الرئيس التنفيذي بدر الدريوش. وكان قد أُعلن في شهر فبراير الماضي عن استضافة المملكة لإحدى جولات الجياد العربية، التي تتكون من عدة جولات تُقام في عدد من المدن حول العالم على مدار عام 2024، حيث تقام في الدوحة وأبوظبي ومسقط، و«كان» الفرنسية، وفالكنسوارد في هولندا، ثم روما وباريس، في الفترة المقبلة، حيث تم اختيار تلك المدن للارتقاء بعروض الخيول العربية إلى مستوى جديد، والتقاء الناس من الثقافات المختلفة، من خلال شغفهم المشترك بالخيل وفعالياتها المختلفة.

وحدد بأن تكون جولة الرياض في شهر نوفمبر المقبل على أن تكون الجولة الختامية. من جهته، عبر الأمير عبد الله بن فهد رئيس مجلس إدارة «الاتحاد السعودي للفروسية» عن سعادته باستضافة الجولة الختامية لجولات العربية، وقال:” سعداء بهذة الاستضافة التي ستكون في شهر نوفمبر المقبل، وسيعلن عن تفاصيلها الفترة المقبلة، بإذن الله، وستكون جولة مختلفة كما تعودنا بأن المملكة العربية السعودية استثنائية في كل الاستضافات الكبرى، وإخراجها بأفضل نسخة”. وتأتي هذه الاستضافة بهدف تطوير وتحسين مكانة الخيل العربية؛ بوصفها رياضة مرموقة، بالإضافة إلى توفير فرص تنافسية، وجذب جماهير جديدة، وتشجيع الاستثمار في هذه الرياضة، حيث يتم خلال الجولات استعراض ومشاركة أجمل الخيل العربية في 8 مدن بالمنطقة والعالم. وفي حديث للرئيس التنفيذي لجولة الجياد العربية بدر الدريوش، أبدى بتوقيع الاتفاقية وقال :” سعداء اليوم بتوقيع الاتفاقية لاستضافة المملكة للجولة الختامية، التي نتوقع أن تكون جولة رائعة؛ لما يملكه الاتحاد السعودي للفروسية من تنظيم رائع لأحداث الفروسية بشكل عام”.