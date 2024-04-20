أرسنال يستعيد صدارة البريميرليغ بثنائية ضد وولفرهامبتون

استعاد أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي -مؤقّتًا- بفوزه الصعب على وولفرهامبتون بهدفين دون رد السبت، لحساب الجولة 34 من المسابقة (2023-2024).



وعاد الفريق اللندني بنقاط المباراة الثلاث من ملعب (مولينو) عقر دار وولفرهامبتون، ليرتقي إلى الصدارة بـ74 نقطة، قبل مانشستر سيتي الوصيف (73).



وتظل صدارة أرسنال مُهددّة، حيث لم يخض مانشستر سيتي مباراة هذه الجولة بعد، وسيرتحل لملاقاة نوتنغهام فورست أمسية الخميس المقبل.



سجّل هدفي الـ(غانرز) كل من المهاجم البلجيكي لياندرو تروسارد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، والنرويجي مارتن أوديغارد في الدقيقة 95.



بانتصاره على وولفرهامبتون، حقق أرسنال كلين شيت في 6 مباريات متتالية في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، لأول مرّة في تاريخ النادي.

شاهد هدفي أرسنال ضد وولفرهامبتون 2-0

تروسار يهز شباك وولفرهامبتون في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول #الدوري_الإنجليزي #وولفرهامبتون_ارسنال pic.twitter.com/mSCmx6sAxR — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 20, 2024