الرياضة

أرسنال يستعيد صدارة البريميرليغ بثنائية ضد وولفرهامبتون

محمد ابو الوفاaccess_time12 / شوال / 1445 هـ      20 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق
أرسنال يستعيد صدارة البريميرليغ بثنائية ضد وولفرهامبتون

استعاد أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي -مؤقّتًا- بفوزه الصعب على وولفرهامبتون بهدفين دون رد السبت، لحساب الجولة 34 من المسابقة (2023-2024).


وعاد الفريق اللندني بنقاط المباراة الثلاث من ملعب (مولينو) عقر دار وولفرهامبتون، ليرتقي إلى الصدارة بـ74 نقطة، قبل مانشستر سيتي الوصيف (73).


وتظل صدارة أرسنال مُهددّة، حيث لم يخض مانشستر سيتي مباراة هذه الجولة بعد، وسيرتحل لملاقاة نوتنغهام فورست أمسية الخميس المقبل.


سجّل هدفي الـ(غانرز) كل من المهاجم البلجيكي لياندرو تروسارد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، والنرويجي مارتن أوديغارد في الدقيقة 95.


بانتصاره على وولفرهامبتون، حقق أرسنال كلين شيت في 6 مباريات متتالية في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، لأول مرّة في تاريخ النادي.

 

شاهد هدفي أرسنال ضد وولفرهامبتون 2-0

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