الاتفاق يتعادل مع الوحدة” سلبيًا “

محمود العوضي- جدة

سيطر التعادل السلبي على نتيجة مباراة الاتفاق أمام ضيفه الوحدة، التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب نادي الاتفاق، في ختام منافسات الجولة 28 من عمر دوري روشن.

بهذا التعادل، استمر الاتفاق في المركز السابع برصيد 40 نقطة، كما رفع الوحدة رصيده إلى النقطة 32 محتلاً المركز الثاني عشر.