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الاتفاق يتعادل مع الوحدة” سلبيًا “
الرياضة

الاتفاق يتعادل مع الوحدة” سلبيًا “

صحيفة البلادaccess_time12 / شوال / 1445 هـ      20 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

سيطر التعادل السلبي على نتيجة مباراة الاتفاق أمام ضيفه الوحدة، التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على  ملعب نادي الاتفاق، في ختام منافسات الجولة 28 من عمر دوري روشن.

بهذا التعادل، استمر الاتفاق في المركز السابع برصيد 40 نقطة، كما رفع الوحدة رصيده إلى النقطة 32 محتلاً المركز الثاني عشر.

ويحل الاتفاق ضيفًا على الرائد في الجولة القادمة بدوري روشن، بينما يستضيف الوحدة فريق الحزم.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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