5 عيادات طبية لزوار كأس العالم لقفز الحواجز والترويض

الرياض – هاني البشر
جهزت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض خمس عيادات طبية على أرض مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض المستضيفة للحدث العالمي الكبير جاهزة طوال فترة إقامة فعاليات البطولة التي تختتم غداً السبت.
وانطلقت منافسات النسخة الـ 45 من بطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض الأربعاء الماضي، في الرياض للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة 51 فارسا وفارسة بـ 60 جوادا يمثلون 24 دولة.
وضمت العيادة الرئيسة في موقع الحدث بروفسيور طوارئ، واستشاري طوارئ، وطبيبا عاما، ومسعف حوادث، فيما ضمت باقي العيادات الأربع؛ عيادة للطب الرياضي، وطبيبين، وطبيبا للطوارئ، وعدد أربع مسعفين، وأربعة ممرضين مع توفير سيارة إسعاف في كل موقع؛ جاهزة ومكتملة لتكون عيادة متنقلة- في حال استدعى الأمر.
وقال بلال محمد مدير العمليات الطبية في البطولة: “تم التعاقد مع 6 مستشفيات للحالات الطارئة؛ أبعد مستشفى عن موقع استضافة البطولة عشرة كلم فقط، إضافة للاتفاق مع مستشفى الملك خالد الجامعي، ومستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز للحالات العادية”.
وأضاف: “تم توفر فريق عمل احتياطي يضم 15 مسعفا احتياطيا للحالات الطارئة- لا سمح الله”.
وكشف بلال محمد أن العيادات جاهزة لاستقبال أي حالة وحتى الكسور- لا سمح الله- كما تم وضع حالة الضغط والسكري في الاعتبار إضافة للإصابات الرياضية المختلفة، نملك فريقا طبيا متخصصا ومحترفا وبتخصصات مختلفة للمساهمة في إنجاح هذا الحدث الرياضي الكبير”.
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