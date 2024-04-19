بعد تتويجه بلقب كأس العالم للترويض.. باتريك كيتل: ذكرياتي مع جمهور الرياض لن تنسى

أكد الفارس السويدي باتريك كيتل المتوج بلقب النسخة الـ 37 في كأس العالم للترويض، ضمن بطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024 انه عاش فترة صعبة خلال الشوط النهائي، واضطر للبكاء بعد الفوز باللقب؛ بسبب قوة منافسيه وتحقيقه للقب للمرة الأولى.
وحسم الفارس السويدي- المصنف السادس عالمياً في التصنيف العالمي للترويض- اللقب لأول مرة في مشواره، وذلك بنسبة 81.661 في المائة في التقييم العام، بفارق ضئيل جداً عن الدنماركية نانا سكودبورغ مرالد المصنفة الرابعة عالمياً، والألمانية الألمانية ايزابيل ويرث المصنفة التاسعة.
وقال بعد التتويج: “عشت ليلة صعبة وجميله جداً، ودونت ذكريات عظيمه في الرياض خلال الشوط النهائي، شعور جديد، قضمت أظافري من صعوبة المنافسة وقوة المنافسين”.
وأضاف: “قبل نزولي الأرينا، كنت أسمع صوت الجماهير، لكني ذهلت جدا بتواجدهم الكبير في المدرجات وتفاعلهم معي شخصيًا، تأخرت حتى عن الحضور للمؤتمر الصحافي وقدمت اعتذاري لرغبة الجمهور الكبير في التقاط صور لذكرى معي، كان حضورا كبيرا جدا، ولن ينسى مني ومن زملائي”.
وختم بطل كأس العالم: ” أحببت الرياض وسأعود لهم قريبا، ذكرياتي فيها ومعهم لن تنسى، وأتمنى مشاهدة مثل هذا الحضور في كل مكان”.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م